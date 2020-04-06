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أخبار العالم

الصحة العالمية تعلق على نقل رئيس ورزاء بريطانيا إلى العناية المركزة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:24 م
بوريس جونسون رئيس
بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
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قسم الخارجي
أعرب مدير منظمة الصحة العالمية عن تضامنه مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بعد دخوله العناية المركزة.

وقال تيودر أدهانوم في تغريدة على تويتر "أفكاري مع صديقي بوريس جونسون الليلة.. وأرسل أطيب تمنياتي الصادقة وتمنيات منظمة الصحة العالمية لجونسون وهو يحارب كورونا".

وأكد أنه واثق من أن مستشفى "سانت توماس" وطاقمها يكرسون جهودهم له وسيعتون به بشكل جيد. 

وفي وقت سابق ذكرت الحكومة البريطانية أن جونسون تم نقله إلى وحدة العناية المركزة، موضحة أنه منذ مساء الأحد ويخضع رئيس الوزراء للرعاية الطبية في مستشفى "سانت توماس" في العاصمة البريطانية لندن، في ظل استمرار معاناته من أعراض فيروس كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة والسعال.
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