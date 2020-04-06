الصحة العالمية تعلق على نقل رئيس ورزاء بريطانيا إلى العناية المركزة

أعرب مدير منظمة الصحة العالمية عن تضامنه مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بعد دخوله العناية المركزة.





وقال تيودر أدهانوم في تغريدة على تويتر "أفكاري مع صديقي بوريس جونسون الليلة.. وأرسل أطيب تمنياتي الصادقة وتمنيات منظمة الصحة العالمية لجونسون وهو يحارب كورونا".





وأكد أنه واثق من أن مستشفى "سانت توماس" وطاقمها يكرسون جهودهم له وسيعتون به بشكل جيد.



