بمكياج جذاب.. داليا مصطفى تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة داليا مصطفى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورة جديدة لها.
وظهرت داليا مصطفى فى الصورة بإطلالة ناعمة، وخطفت الأنظار بمكياجها الجذاب والناعم الذى زاد من جمالها ومنحها إطلالة جذابة.
وتفضل داليا مصطفى فى كثير من الأحيان عدم المبالغة في استخدام مساحيق التجميل، سواء فى النهار أو عند حضورها المناسبات والمهرجانات، كما تفضل استخدام ألوان المكياج الترابية والهادئة التى تعزز من جمال ملامحها.
واعتمدت داليا مصطفى على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، فيما أكملت إطلالتها بنظارة أنيقة.