في ذكرى رحيل ناهد شريف.. قصة ظهورها عارية بفيلم ذئاب لا تأكل اللحم

ويعد فيلم " ذئاب لا تأكل اللحم" الذي قامت ببطولته ناهد شريف، عام 1973 وتم تصويره في دولة الكويت وقد شاركها بطولته محسن سرحان وعزت العلايلي، أشهر أفلامها وأجرأها، إذ ظهرت عارية فيه.

ويعد فيلم " ذئاب لا تأكل اللحم" الذي قامت ببطولته ناهد شريف، عام 1973 وتم تصويره في دولة الكويت وقد شاركها بطولته محسن سرحان وعزت العلايلي، أشهر أفلامها وأجرأها، إذ ظهرت عارية فيه.

وتم منع هذا الفيلم من العرض، فقد صنف من الأفلام الإباحية، حيث ظهرت فيه ناهد شريف عارية تماما، الأمر الذي طرح العديد من الجدل والتساؤلات حول أسباب موافقتها بالظهور على هذا النحو.

وتم منع هذا الفيلم من العرض، فقد صنف من الأفلام الإباحية، حيث ظهرت فيه ناهد شريف عارية تماما، الأمر الذي طرح العديد من الجدل والتساؤلات حول أسباب موافقتها بالظهور على هذا النحو.

وكشفت الناقدة السينمائية ماجدة خير الله، في أحد حواراتها الفنية عن السبب وراء قبول ناهد شريف تلك النوعية من الأعمال، قائلة: "بعد هزيمة 1967 أصاب الشلل استوديوهات ومعامل السينما المصرية وكانت الهجرة الجماعية لكل العاملين في الصناعة الذين وجدوا في استوديوهات بيروت دمشق وإسطنبول الملاذ، حيث قدموا عشرات الأفلام السورية واللبنانية والتركية".



