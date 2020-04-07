بإطلالات متناسقة.. أحمد فهمي وزوجته يتألقان في أحدث جلسة تصوير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورا جديدة للفنان أحمد فهمى برفقة زوجته و ذلك خلال خضوعهما لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات.
وخطفت زوجة أحمد فهمى الأنظار فى الصور بإطلالة جذابة من اختيار الاستايلست Khemissi Imen، حيث ارتدت بنطلون جينز مع بلوزة أتسمت بالنقوشات الملونة التى جمعت بين اللون الازرق و البرتقالى، و نسقت معهما جاكيت طويل باللون البرتقالى.
واعتمدت زوجة احمد فهمى على خصلات شعرها البنى المنسدله على كتفيها، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون ملابسها، بينما ظهر أحمد فهمى فى الصور بإطلالة ذات ألوان متناسقة مع ملابس زوجها.