بإطلالات متناسقة.. أحمد فهمي وزوجته يتألقان في أحدث جلسة تصوير

، حيث ارتدت بنطلون جينز مع بلوزة أتسمت بالنقوشات الملونة التى جمعت بين اللون الازرق و البرتقالى، و نسقت معهما جاكيت طويل باللون البرتقالى.

وخطفت زوجة أحمد فهمى الأنظار فى الصور بإطلالة جذابة من اختيار الاستايلست Khemissi Imen