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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نهائي مصري خالص في منافسات السيدات ببطولة أفريقيا لناشئي الريشة الطائرة

نهائي بطولة أفريقيا تحت 19 سنة
نهائي بطولة أفريقيا تحت 19 سنة
أ ش أ

صعد الثنائي فاطيما ربيع ولوجين وصفي، لاعبتا المنتخب الوطني لناشئي الريشة الطائرة لنهائي بطولة أفريقيا تحت 19 سنة، والمقامة داخل صالة 2 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر الجاري.

وتأهلت لوجين وصفي للمباراة النهائية بعد تفوقها على الجزائرية شيراز حليمي بنتيجة 2-1، كما صعدت فاطيما ربيع بعد فوزها على زميلتها بالمنتخب هادية الجندي بنتيجة 2-1 لتضمن مصر ذهبية وفضية منافسات فردي السيدات.

كما حصل المنتخب الوطني على برونزيتي فردي السيدات من نصيب هادية الجندي وزوجي السيدات عن طريق الزوجي المكون من "نور فكري ورحيمة حسين".

ومن المقرر أن تنطلق نهائيات منافسات "فردي الرجال - فردي السيدات - زوجي الرجال - زوجي السيدات - الزوجي المختلط" في تمام الرابعة عصرا.

وتشهد البطولة مشاركة 12 منتخبًا: مصر، تونس، أوغندا، الجزائر، سيشل، جنوب أفريقيا، موريشيوس، غانا، زيمبابوي، السنغال، ليبيا وزامبيا.

وتأتي استضافة مصر للبطولة الأفريقية في إطار الاستعدادات المتواصلة لاستضافة بطولة العالم للناشئين، بما يمنح اللاعبين فرصة خوض منافسات قارية قوية قبل الدخول في التحدي العالمي.

فاطيما ربيع لوجين وصفي نهائي بطولة إفريقيا تحت 19 سنة

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