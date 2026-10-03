ناشئو البنك الأهلي مواليد 2012 يكتسحون بولاق الدكرور بـ12 هدفًا ويتصدرون مجموعتهم

حقق فريق ناشئي البنك الأهلي مواليد 2012 فوزًا كبيرًا على نظيره بولاق الدكرور، بنتيجة 12 هدفًا دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويقود الفريق فنيًا محمد السيد، ويعاونه أحمد أبو شنب مدربًا مساعدًا، بينما يتولى مصطفى شيكو مهمة المدير الإداري للفريق.

وخاض البنك الأهلي مباراته الثالثة في البطولة، محققًا العلامة الكاملة، ليعتلي صدارة مجموعته، في إطار المنافسة على لقب الدوري.

وأشاد بدر رجب، رئيس قطاع الناشئين، بالمستوى الذي ظهر به لاعبو الفريق خلال المباراة، وذلك في حضور العميد طارق مصيلحي، نائب رئيس النادي.

وأكد رئيس القطاع أن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة جميع اللاعبين في منافسات البطولة، مشددًا على أن الأولوية في المشاركة ستكون لجاهزية اللاعب الفنية وقدرته على العطاء في مركزه، دون وساطة أو محسوبية، بما يضمن تحقيق مصلحة الفريق.



