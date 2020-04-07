الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا وتسجيل 32 حالة وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء عدم تسجيل أي حالات وفاة أو إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أمس، فيما تلقت تقارير حول 32 حالة إصابة جديدة في اليوم نفسه جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي عدد الحالات الوافدة إلى 983 حالة.





وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن إجمالي حالات الوفاة في الصين تقف عند 3333 شخصا، والإصابات بلغت 81919، فيما شهد يوم أمس خروج 89 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم، ليصل إجمالي المتعافين إلى 77167 شخصا.





وأضافت اللجنة أنه تم الإبلاغ عن 12 حالة جديدة مشتبها في إصابتها جميعها وافدة من الخارج، فيما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 54 لتصل إلى 211 حالة، كما أن 14499 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين مازالوا تحت الملاحظة الطبية.





وتابعت اللجنة أنه تم أيضا الإبلاغ عن 30 حالة إصابة جديدة بكورونا بدون أعراض يوم أمس منها 9 حالات وافدة.. مشيرة إلى أنه بنهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 914 حالة إصابة مؤكدة من بينها 4 حالات وفاة في منطقة (هونج كونج) الإدارية الخاصة و44 حالة مؤكدة في منطقة (ماكاو) الإدارية الخاصة و373 حالة في (تايوان) بما فيها 5 حالات وفاة، فيما خرج 216 مريضا في (هونج كونج) و10 في (ماكاو) و57 في (تايوان) من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.



