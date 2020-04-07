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أخبار العالم

لمكافحة كورونا.. دبي تمدد إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:35 ص
دبي تمدد إغلاق الأنشطة
دبي تمدد إغلاق الأنشطة التجارية
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القسم الخارجي
أعلنت دبي، اليوم الثلاثاء، عن تمديد إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل، وذلك في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في العالم ارتفعت إلى 70 ألفًا على الأقل، أي نحو 75% منها في أوروبا، وفق تعداد لوكالة فرانس برس، يستند إلى مصادر رسمية، فيما تراجعت الإصابات بإسبانيا وألمانيا، بعدما شهدتا تفشيًا للفيروس خلال الفترة الماضية.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات المسجّلة 70 ألفًا و9 حالات وفاة، بينها 50 ألفًا و215 وفاة في أوروبا، القارة الأكثر تأثرًا بالفيروس. وسجلت إيطاليا العدد الأكبر من الوفيات، والذي بلغ 15877، تلتها إسبانيا 13055، ثم الولايات المتحدة 9648، وفرنسا 8078.

ومنذ أول ظهور للوباء بالصين في ديسمبر، تم تسجيل 1277585 إصابة بالفيروس، أكثر من نصفها في أوروبا بواقع 676462 إصابة، و353159 في الولايات المتحدة وكندا، و119955 في آسيا.
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