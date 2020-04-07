لمكافحة كورونا.. دبي تمدد إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل

أعلنت دبي، اليوم الثلاثاء، عن تمديد إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل، وذلك في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في العالم ارتفعت إلى 70 ألفًا على الأقل، أي نحو 75% منها في أوروبا، وفق تعداد لوكالة فرانس برس، يستند إلى مصادر رسمية، فيما تراجعت الإصابات بإسبانيا وألمانيا، بعدما شهدتا تفشيًا للفيروس خلال الفترة الماضية.





وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات المسجّلة 70 ألفًا و9 حالات وفاة، بينها 50 ألفًا و215 وفاة في أوروبا، القارة الأكثر تأثرًا بالفيروس. وسجلت إيطاليا العدد الأكبر من الوفيات، والذي بلغ 15877، تلتها إسبانيا 13055، ثم الولايات المتحدة 9648، وفرنسا 8078.



