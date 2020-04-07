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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خالد ميري يتوجه بالشكر للصحفيين لتأدية رسالتهم على أكمل وجه في ظل أزمة كورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:19 ص
نشرة أخبار صباح البلد
نشرة أخبار صباح البلد
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نورهان رأفت
استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الثلاثاء.

"اليوم السابع"
خالد ميري: الصحفيون يؤدون رسالتهم وهمهم كان وسيظل الوطن والحقيقية.

"صدى البلد"
8 مليارات جنيه استثمارات إضافية لقطاع الصحة خلال الشهر الماضي لمواجهة كورونا.

"الوطن"
التنمية المحلية: أغلقنا 2552 قاعة فرح و4949 محلا مخالفا للحظر.

"الشروق"
وزير القوى العاملة يكشف موعد بدء صرف منحة الـ 500 جنية للعمالة غير المنتظمة.

"الأهرام"
المؤسسة الدولية الإسلامية: اعتماد 1.1 مليار دولار لتمكين مصر من تأمين قطاع الطاقة والأمن الغذائي.
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