خالد ميري يتوجه بالشكر للصحفيين لتأدية رسالتهم على أكمل وجه في ظل أزمة كورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الثلاثاء.





"اليوم السابع"

خالد ميري: الصحفيون يؤدون رسالتهم وهمهم كان وسيظل الوطن والحقيقية.





"صدى البلد"

8 مليارات جنيه استثمارات إضافية لقطاع الصحة خلال الشهر الماضي لمواجهة كورونا.





"الوطن"

التنمية المحلية: أغلقنا 2552 قاعة فرح و4949 محلا مخالفا للحظر.





"الشروق"

وزير القوى العاملة يكشف موعد بدء صرف منحة الـ 500 جنية للعمالة غير المنتظمة.





"الأهرام"

المؤسسة الدولية الإسلامية: اعتماد 1.1 مليار دولار لتمكين مصر من تأمين قطاع الطاقة والأمن الغذائي.