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حوادث

الداخلية تواصل تطهير وتعقيم السجون وأقسام ومراكز ومنشآت الشرطة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائى لكافة أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية وفق البرنامج الزمني المعد والذي يهدف إلى إجراء عملية مسح دورية تشمل كافة مرافق وزارة الداخلية.


يأتي ذلك اتساقًا مع جهود أجهزة الدولة الحثيثة الهادفة بكافة محاورها إلى تنفيذ الخطة الشاملة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الساعية إلى تقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين بأجهزتها إضافةً إلى المترددين من المواطنين على كافة أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية وكذا السجون لحماية نزلائها من خلال استمرار تفعيل إجراءات الطب الوقائى داخل هذه المنشآت بما يضمن أمن وسلامة الجميع . 


يجري التعقيم من خلال أطقم الطب الوقائى بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة ، وفى إطار خطة متكاملة يتم تنفيذها لتطهير وتعقيم كافة المنشآت الشرطية لحماية المترددين عليها من تداعيات ذلك الفيروس المستجد.


وتم تجهيز أطقم الطب الوقائى بأحدث أجهزة التعقيم والتطهير توازيًا مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتدابير اللازمة للأطقم المكلفة بعمليات التعقيم والتطهير والتى من شأنها حفظ سلامتهم. 


تشمل أعمال التطهير والتعقيم كافة مرافق السجون على مستوى الجمهورية وكافة الأقسام والمراكز الشرطية إضافةً إلى باقى المنشآت الشرطية المختلفة لتوفير بيئة صحية ملائمة وبما يضمن توفير مظلة صحية آمنة تجابه تداعيات هذا الفيروس.
الداخلية تواصل تطهير وتعقيم السجون وأقسام ومراكز ومنشآت الشرطة
الداخلية تواصل تطهير وتعقيم السجون وأقسام ومراكز ومنشآت الشرطة
الداخلية تواصل تطهير وتعقيم السجون وأقسام ومراكز ومنشآت الشرطة
الداخلية تواصل تطهير وتعقيم السجون وأقسام ومراكز ومنشآت الشرطة
الداخلية تواصل تطهير وتعقيم السجون وأقسام ومراكز ومنشآت الشرطة
الداخلية تواصل تطهير وتعقيم السجون وأقسام ومراكز ومنشآت الشرطة
الداخلية تواصل تطهير وتعقيم السجون وأقسام ومراكز ومنشآت الشرطة
الداخلية تواصل تطهير وتعقيم السجون وأقسام ومراكز ومنشآت الشرطة
الداخلية تواصل تطهير وتعقيم السجون وأقسام ومراكز ومنشآت الشرطة
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