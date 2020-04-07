حملات توعوية وأنشطة ترفيهية فى قناة جامعة أسيوط على يوتيوب

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على الدور المجتمعي المنوط بالجامعات المصرية في التوعية وتصحيح المفاهيم المغلوطة ورفع مستوى الوعي الصحي والسلوكي لدى الأفراد، وهو ما يعد أحد مهامها العاجلة والأساسية في الوقت الراهن في ظل تكاتف جهود الدولة الرسمية والمجتمعية من أجل منع انتشار فيروس كورونا المستجد في ظل تفشيه في معظم دول العالم.







وأشار الدكتور طارق الجمال إلى حرص إدارة الجامعة على توطيد أواصر التواصل مع جميع منتسبيها من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب، وذلك فى إطار من الشفافية والوضوح من خلال قنواتها الرسمية للجامعة على مختلف منصات التواصل الاجتماعى.





وكشفت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن الإعداد لإطلاق حملة توعوية على القناة الرسمية لجامعة أسيوط على يوتيوب من أجل التعريف بمخاطر كورونا وطرق العدوى وأهم أعراض الإصابة، وذلك من خلال بعض الأعمال الفنية المقرر أن تساهم في تنفيذها عدد من كليات الجامعة.





إلى جانب مشاركة نخبة من أساتذة الجامعة في مختلف التخصصات في حملة التوعية والتي سوف تهدف إلى تقديم أسس مواجهة كوفيد 19، وذلك بالاعتماد على عدد من المحاور النفسية والتربوية والاجتماعية والرياضية والغذائية والطبية، مع ترحيب إدارة الجامعة باستقبال أى مواد فنية مميزة تعكس قدرة المشاركين على توظيف طاقاتهم الإبداعية والابتكارية فى تحقيق أهداف الحملة، أو كذلك تصاميم ابتكارية يتم تقييمها من قبل المختصين بالجامعة.





ومن أجل الترفيه الإيجابي عن أفراد المجتمع في ظل حالة الانعزال المجتمعي السائدة فى الوقت الحالي فأعلنت الدكتورة مها غانم عن تبنى الجامعة اكتشاف المواهب الفنية للعناصر المتميزة من داخل وخارج الجامعة ومن كافة الأعمار وإتاحة لهم الفرصة لعرض مواهبهم في مجالات الغناء، أو الموسيقى أو الشعر، أو الستاند اب كوميدى مع فوز المواهب الأفضل والأعلى تفاعلًا من الجمهور بجوائز تذكارية من الجامعة.

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وأشارت دينا مصطفى مدير إدارة الإعلام بالجامعة عن البدء فى تلقى فيدوهات مصورة من جميع الأفراد الراغبين فى عرض مواهبهم المختلفة أو أعمالهم الفنية على القناة الرسمية لإعلام جامعة أسيوط على الرابط التالي:

https://www.youtube.com/ channel/UCWQ_ 77kTNASDcbMsBzFiJ2w

أو على حساب الجامعة الرسمي على فيسبوك على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/ MediaAssuitUn /





وأضافت مدير مكتب إعلام جامعة أسيوط أنه على الراغبين في الاشتراك تسجيل فيديو قصير لا يقل عن دقيقتين ولا يزيد عن 4 دقائق بصوت وصورة واضحة وإرساله على واتس آب على رقم 01114451619 مرفق معه اسم صاحب الموهبة وأهم بياناته الشخصية وذلك لعرضها بعد مراجعتها.