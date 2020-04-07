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تعليم

طلاب أولى ثانوي في 6 محافظات يدخلون على منصة الامتحان لأداء الأحياء

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:31 ص
امتحانات الصف الاول
امتحانات الصف الاول الثانوي
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ياسمين بدوي
دخل منذ قليل الفوج الأول من طلاب أولى ثانوي في عدد من المحافظات، على منصة الامتحان الإلكتروني assessment لأداء امتحان الأحياء.


ووفقا لجدول المدد الزمنية المقسم على المحافظات للدخول على منصة الامتحان، يدخل على  منصة الامتحان في الفترة من ٨ صباحا حتى ١٠ صباحا طلاب محافظات:


القاهرة

المنوفية

كفر الشيخ

الفيوم

الأقصر

البحر الأحمر


وقالت وزارة التربية والتعليم إنها قررت تخصيص مدد زمنية لدخول طلاب كل مجموعة محافظات على منصة الامتحان، بهدف تقليل الأحمال على شبكة الإنترنت لتسهيل أداء الامتحان الإلكتروني التجريبي على طلاب أولى ثانوي بدون مشاكل تقنية.


وأوضحت أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.


وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن هذه الامتحانات يؤديها الطلاب من المنازل، مؤكدة أنها تجريبية وبدون درجات، وهدفها تدريب طلاب أولى ثانوي على الامتحانات الإلكترونية، واختبار قوة الشبكات ورصد أي مشاكل تقنية فيها لحلها قبل امتحانات نهاية العام المقرر عقدها مايو القادم.
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