طلاب أولى ثانوي : امتحان الأحياء سهل مع وجود بعض الجزئيات للمتميزين

وكان قد دخل طلاب اولى ثانوي في عدد من المحافظات ، على منصة الامتحان الالكتروني assessment لأداء امتحان الاحياء منذ صباح اليوم ، وانتشرت أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي بتداول صور الامتحان الذي يؤديه الطلاب وسط محاولات للغش .

وقالت وزارة التربية والتعليم ، إنها قررت تخصيص مدد زمنية لدخول طلاب كل مجموعة محافظات على منصة الامتحان ، بهدف تقليل الاحمال على شبكة الانترنت لتسهيل اداء الامتحان الالكتروني التجريبي على طلاب اولى ثانوي بدون مشاكل تقنية.









وأوضحت وزارة التربية و التعليم ، أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.







