AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طلاب أولى ثانوي : امتحان الأحياء سهل مع وجود بعض الجزئيات للمتميزين

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:30 ص
امتحان الصف الاول
امتحان الصف الاول الثانوي 2020
Advertisements
ياســـمين بدوي
عبر طلاب الصف الاول الثانوي عن ارتياحهم لـ أسئلة امتحان الصف الاول الثانوي "التجريبي" في مادة الاحياء ، والذي أداه الطلاب من المنازل إلكترونيا على منصة الامتحان منذ الصباح في عدد من محافظات الجمهورية.



وأوضح طلاب الصف الاول الثانوي ، أن الامتحان اسئلته سهلة ، وخالية من أي تعقيد وكلها من المنهج الذي تمت دراسته ، مشيرين إلى وجود بعض الجزئيات البسيطة للطلاب المتميزين.


وكان قد دخل طلاب اولى ثانوي في عدد من المحافظات ، على منصة الامتحان الالكتروني  assessment لأداء امتحان الاحياء منذ صباح اليوم ، وانتشرت أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي بتداول صور الامتحان الذي يؤديه الطلاب وسط محاولات للغش .


وقالت وزارة التربية والتعليم ، إنها قررت تخصيص مدد زمنية لدخول طلاب كل مجموعة محافظات على منصة الامتحان ، بهدف تقليل الاحمال على شبكة الانترنت لتسهيل اداء الامتحان الالكتروني التجريبي على طلاب اولى ثانوي بدون مشاكل تقنية.


وأوضحت وزارة التربية و التعليم ، أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.


وأشارت وزارة التربية والتعليم ،  إلى ان هذه الامتحانات يؤديها الطلاب من المنازل ، مؤكدة انها تجريبية و بدون درجات ، و هدفها تدريب طلاب اولى ثانوي على الامتحانات الالكترونية ، واختبار قوة الشبكات ورصد اي مشاكل تقنية فيها لحلها قبل امتحانات نهاية العام المقرر عقدها مايو القادم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

امتحان الصف الأول الثانوي 2020 .. التعليم: الطلاب يمتحنون على منصة assessment بلا مشاكل تقنية حتى الآن

سجل شكوتك من امتحان الصف الأول الثانوي 2020 .. عبر هذا الرابط

طلاب اولى ثانوي في 6 محافظات يدخلون على منصة الامتحان لأداء اللغة الانجليزية من المنزل

التعليم: غرف العمليات تتابع سير امتحان الصف الأول الثانوي 2020 الذي يتم من المنازل الآن

التعليم: منصة الامتحان تعمل بكفاءة مع طلاب أولى ثانوي.. ولا شكاوى حتى الآن

امتحان الصف الأول الثانوي 2020.. أولياء الأمور: الإنجليزي سهل ولا توجد شكاوى

ترشيحاتنا

أخدوا الثأر بعد دقائق.. شاب يقتل آخر بسبب خلافات في الجيزة

ليلة النصف من شعبان 2020.. تعرف على حقيقة نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا مساء اليوم

بعد ساعات من نقله للعناية المركزة.. تفاصيل الحالة الصحية لرئيس الوزراء البريطاني

خلال جنازة .. اليهود المتشددين ينشرون فيروس كورونا فى هذه المدينة

بعد رصد 5 حالات إيجابية بكورونا.. ماذا يحدث الآن في قرية بولين بالبحيرة؟

مستشفى العزل بقها تعلن أخبارا سارة بشأن مصابي كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرح ينتهي في قسم الشرطة.. القبض على عروسين ومعازيم حفل زفافهما لهذا السبب

خوفا من عدوى كورونا.. مسن يطلق النار على زوجته وينتحر.. تفاصيل

تخفيض جديد في أسعار أوبل opel اليوم في مصر.. صور