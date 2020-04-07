طلاب أولى ثانوي : امتحان الأحياء سهل مع وجود بعض الجزئيات للمتميزين

عبر طلاب الصف الاول الثانوي عن ارتياحهم لـ أسئلة امتحان الصف الاول الثانوي "التجريبي" في مادة الاحياء ، والذي أداه الطلاب من المنازل إلكترونيا على منصة الامتحان منذ الصباح في عدد من محافظات الجمهورية.
وأوضح طلاب الصف الاول الثانوي ، أن الامتحان اسئلته سهلة ، وخالية من أي تعقيد وكلها من المنهج الذي تمت دراسته ، مشيرين إلى وجود بعض الجزئيات البسيطة للطلاب المتميزين.
وكان قد دخل طلاب اولى ثانوي في عدد من المحافظات ، على منصة الامتحان الالكتروني assessment لأداء امتحان الاحياء منذ صباح اليوم ، وانتشرت أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي بتداول صور الامتحان الذي يؤديه الطلاب وسط محاولات للغش .
وقالت وزارة التربية والتعليم ، إنها قررت تخصيص مدد زمنية لدخول طلاب كل مجموعة محافظات على منصة الامتحان ، بهدف تقليل الاحمال على شبكة الانترنت لتسهيل اداء الامتحان الالكتروني التجريبي على طلاب اولى ثانوي بدون مشاكل تقنية.
وأوضحت وزارة التربية و التعليم ، أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.
وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى ان هذه الامتحانات يؤديها الطلاب من المنازل ، مؤكدة انها تجريبية و بدون درجات ، و هدفها تدريب طلاب اولى ثانوي على الامتحانات الالكترونية ، واختبار قوة الشبكات ورصد اي مشاكل تقنية فيها لحلها قبل امتحانات نهاية العام المقرر عقدها مايو القادم.