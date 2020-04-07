تزال وتحول للنيابة العسكرية.. محافظ الجيزة يعلن الحرب على البناء المخالف

شدد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة على ضرورة التصدى بحزم لأعمال البناء المخالف مشددًا على سرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن البنايات المخالفة بعدد من الأحياء.





وكلف محافظ الجيزة بالإستمرارا فى إزالة أية مخالفات حديثة فورًا فى مهدها منوهًا على أنه سيتم عرض أصحابها على النيابة العسكرية وفقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن .





جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده محافظ الجيزة مع القيادات التنفيذية بنطاق المحافظة وذلك لبحث ألية تنفيذ قرارات إجتماع مجلس الوزراء الصادرة بشأن مواجهة مرض كورونا وضبط الشارع والأسواق والتأكد من توافر الخدمات للمواطنين .





حضر الاجتماع نائبى المحافظ السيد ابراهيم الشهابى والسيدة هند عبد الحليم واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الاحياء والمراكز والمدن ورئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة .