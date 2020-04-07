عبد الرحمن مجدي ساحر الدراويش: الاحتراف أهم من الأهلى والزمالك

يعد عبدالرحمن مجدي واحدا من أهم لاعبي منتخب مصر الأوليمبي أصحاب الذهبية الأفريقية والمتأهلين لأولمبياد طوكيو و جناح الدراويش اليساري، صاحب القدم القوية التي لا تخطئ طريق المرمى، وأثبت جدارته مع الفراعنة في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما الماضية.





تألق عبد الرحمن مجدي اللافت جعله محط أنظار العديد من الأندية، لعل أبرزها القطبان وبيراميدز لتدعيم صفوفهم بالميركاتو الصيفي المقبل.





نجم الدراويش يختص "صدى البلد" بحوار خاص عن مستقبله مع الساحرة المستديرة.





في البداية.. كيف ترى حالة توقف النشاط الرياضي حاليا؟

شىء محزن، سيؤثر علي كل اللاعبين والرياضيين ليس فى مصر فقط، ولكن فى جميع أنحاء العالم، خاصة أن تلك الظروف خارجة عن إرادة البشر، ولازم نتبع كل التعليمات حفاظا على سلامتنا وسلامة أهالينا، وأتبع تعليمات الجهاز الفني من خلال البرنامج التأهيلى بشكل منفرد.





هل أنت مع إلغاء أو استكمال النشاط الرياضي عقب انتهاء الأزمة؟

أتمنى استكمالها فى أقرب وقت وانتهاء الأزمة التي تهدد حياة الجميع.





هل طلبت الرحيل من الإسماعيلي نهاية الموسم؟

لم أطلب الرحيل من الإسماعيلى، بدليل أننى قمت بتجديد تعاقدي مع النادي لمدة 5 سنوات، لكن في حالة وجود عرض رسمي ومناسب لي وللنادي سأترك الأمر للإدارة التي وعدتني بفرصة للاحتراف الخارجى.





لماذا تتهم بافتعال أزمات داخل الفريق؟

لم أفتعل أزمات مع الفريق وعلاقتي جيدة مع الجهاز الفني والإدارة واللاعبين.





في حالة حصولك على عرض من الزمالك أو الأهلي، ما اختيارك؟

لن يكون لدي اختيار بعينه، لأن الإسماعيلي لا يقل أهمية عنهما، وساترك الأمر أيضا للإدارة.





هل وصلتك عروض خارجية بعد التأهل للأولمبياد؟

كان هناك أكثر من عرض وتحدثوا معي ومع وكيلي، ولكن طلبت منهم إرسال عروض رسمية للنادي ووصل أكثر من عرض والنادي يدرسها وأنتظر قرار النادي.





هل الأفضلية اللعب في أوروبا أم الانتقال إلى القطبين؟

مع احترامي للقطبين شرف لأي لاعب الانضمام لهما، لكن أتمنى خوض تجربة الاحتراف في أوروبا، خاصة أن سني صغيرة.





كيف ترى مسيرتك مع الإسماعيلي؟

بالتأكيد خطوة جيدة والإسماعيلي أضاف لي الكثير وله الفضل علي.





ماذا يحتاج الإسماعيلي للمنافسة على بطولة؟ وهل يحتاج تدعيمات بلاعبين جدد؟



أعتقد لا يحتاج شيئا لأن الإسماعيلي يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين سواء من اللاعبين أصحاب الخبرة أو داخل قطاع الناشئين، ولكن يبقى التوفيق، وفكرة التعاقد مع لاعبين جدد ترجع للجهاز الفني، الذي يعلم احتياجاته الفترة المقبلة.





ما علاقتك بجمهور الدراويش؟





علاقتي جيدة الحمد لله، ولهم كل التقدير والإحترام.





وكيف ترى مباراة الإسماعيلي في لقاء الإياب أمام الرجاء بالبطولة العربية؟



لدينا حافز كبير في حصد اللقب، ستكون مباراة صعبة ولكننا واثقون من التأهل للمباراة النهائية.





ماذا تتوقع لأولمبياد طوكيو مع المنتخب الأوليمبي؟

إن شاء الله نقدر نعمل حاجة تفرح الشعب المصري زي ما أخدنا البطولة وفرحناهم.





هل تتوقع مشاركة محمد صلاح معكم فى أولمبياد طوكيو؟

شرف لي اللعب مع محمد صلاح فهو مثل أعلى، لكنها خيارات المدرب شوقي غريب في النهاية.









علاقتك برمضان صبحي ومصطفى محمد؟

رمضان ومصطفى إخوتي، وهما أقرب اللاعبين لقلبي وعلى تواصل دائم معهما.





موقف لن تنساه في مشوارك الكروي؟

بالتأكيد عندما حصلنا علي بطولة أفريقيا ومشهد الجماهير فى المدرجات "لحظة عمرى ما هنساها".