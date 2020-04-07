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القوات المسلحة: توفير 4 آلاف سرير لدعم القطاع المدني لمواجهة كورونا..فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:06 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال رئيس هيئة الامداد والتموين بالقوات المسلحة،إن القوات المسلحة قامت بتوفير كافة المستلزمات من إمكانيات الحرب الكيميائية لتنفيذ أعمال التطهير فى المنشآت بمساحة 2.5 متر مربع فى اليوم وتخصيص مسافات 3 آلاف طن فى الرحلة، مضيفًا:"اتخذنا كافة الاجراءات اللازمة من معدات لمجابهة فيروس كورونا المستجد".

وأشار رئيس هيئة الامداد والتموين، خلال المؤتمر الصحفى الذي تم عقده اليوم، إلى أن هيئة الامداد والتموين قامت بالمعاونة فى مجال التطهير والوقاية من خلال تطويع 700 مركبة انواع لتنفيذ انواع تطهير المنشآت الحكومية والمنشآت المكشوفة، وتطويع وحدات طرد الدخان العملاقة لتطهير المسطحات والمبانى وتنفيذ اعمال تطهير الاسطح والمنشآت.

وأكد انه تم التحفظ على الاحتياطى من مواد التطهير المستخدمة فى التطهير باجمالى 10 آلاف طن بالإضافة إلى زيادة الانتاج بواقع 80 طن يوميا، بالإضافة إلى توفير 100 عربة مياه شاركت فى امدادت المياه اللازمة لأعمال التعقيم.

ونوه إلى أنه تم العمل على  زيادة انتاج الماسكات البدل الواقية لينتج 50 ألف بدلة واقية فى اليوم، كما تم توفير10 آلاف طن من المحاليل المختلفة تستخدم فى اعمال التطهير.

وأشار إلى أنه تم توفير 4 آلاف سرير منهم 300 سرير رعاية مركزة لصالح القطاع المدنى لدعم مواجهة فيروس كورونا، و توفير 11 جهاز لتطوير عينات التحاليل اللازمة للكشف  عن فيروس كورونا
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