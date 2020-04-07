محافظ القاهرة : تحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه يتابع يوميا مع نوابه ورؤساء الأحياء حملات إزالة العقارات المخالفة، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بين كافة أجهزة التنفيذية بالعاصمة والجهات الأمنية لتنفيذ الإجراءات التي أقرتها القيادة السياسية على مدار الساعة للتصدى لأى محاولة قد يقوم بها المخالفون معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية فى تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وفي هذا السياق قام حي الزيتون صباح اليوم الثلاثاء، بحملة أسفرت عن ازالة بناء مخالف بالعقار رقم ١ حارة جرجس من توفيق طمبةالمتفرع من طومنباي ، كما تم ايقاف أعمال بناء مخالف في المهد بالعقار رقم (٣/٥) شارع ماهر المتفرع من العزيز بالله.





كما واصل حي الزاوية الحمراء لليوم الثاني على التوالي حملاته للتصدي للبناء المخالف حيث تم إزالة بناء حوائط مخالفة في المهد بالعقار رقم ٣ شارع رسلان من شارع طلخا .





وأشار محافظ القاهرة إالى أن توجيه رئيس الوزراء واضح فى هذا الشأن بتنفيذ قانون الطوارئ، وتحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية مع تشديد الحملات والإزالات الفورية لأي مخالفة .















