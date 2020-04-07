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محافظات

إزالة 25 عشة حتى الآن.. القاهرة تواصل هدم عزبة الإخلاص

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:31 م
صدى البلد
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عبد العزيز جمال
أشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن أجهزة محافظة القاهرة تواصل لليوم الثانى أعمال إزالة منطقة عزبة الإخلاص بالهايكستب بحى النزهة ونقل السكان لوحدات آمنة بمساكن النهضة بحى السلام ضمن خطة محافظة القاهرة لتطوير العشوائيات وفى إطار أعمال المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق الجارى تنفيذها.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم ازالة 35 عشة حتى الأن وتسكين قاطنيها وجار استكمال أعمال الإزالة والتسكين لباقى العشش والتى يبلغ اجماليها 75 عشة.

يذكر أن عزبة الإخلاص عبارة عن مبان عشوائية بدون ترخيص وتعديات على حرم السكة الحديد وصادر لها قرار إزالة لاستكمال خط المترو الذى سيربط العاصمة بمطار القاهرة ويعد أحد الحلول الرئيسية المهمة لتحقيق السيولة المرورية بالقاهرة .
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