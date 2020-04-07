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أخبار البلد

أوتاوا تشكر القاهرة.. مصر للطيران تنظم رحلة لإعادة الكنديين إلى بلادهم

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:33 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا الأربعاء، رحلة استثنائية إلى مدينة تورونتو بكندا، لنقل نحو 344 كنديًا إلى بلادهم، وذلك بالتعاون مع السفارة الكندية بمصر، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.


وناشدت سفارة كندا بالقاهرة، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، المواطنين الكنديين المتواجدين بالقاهرة الراغبين في العودة إلى بلادهم، سرعة تسجيل بياناتهم حتى يتمكنوا من العودة إلى الرحلة المصرية المقرر أن تغادر القاهرة صباح غد الأربعاء، وذلك بالتعاون مع مصر للطيران، فيما أدرج مصر للطيران مواعيد الرحلة المقررة غدا الاربعاء، على موقعه، لتقلع من مطار القاهرة في الحادية عشرة صباحا وتصل إلى مدينة تورونتو في تمام الخامسة مساء.


وقدم السفير الكندي بالقاهرة جيس داتون، الشكر إلى الشركة الوطنية مصر للطيران، على جهودها المبذولة وتعاونها مع السفارة الكندية من أجل تنظيم هذه الرحلة الاستثنائيه لعودة المواطنين الكنديين إلى بلادهم في ظل تعليق رحلات الطيران بين مختلف دول العالم، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي ضرب العديد من بلدان دول العالم، وتسبب في وقف الطيران بين البلدان.


وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري ويستمر حتى 15 أبريل القادم، واستثنى السلطة 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، و رحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

أوتاوا تشكر القاهرة.. مصر للطيران تنظم رحلة لإعادة الكنديين إلى بلادهم
أوتاوا تشكر القاهرة.. مصر للطيران تنظم رحلة لإعادة الكنديين إلى بلادهم
أوتاوا تشكر القاهرة.. مصر للطيران تنظم رحلة لإعادة الكنديين إلى بلادهم
أوتاوا تشكر القاهرة.. مصر للطيران تنظم رحلة لإعادة الكنديين إلى بلادهم
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