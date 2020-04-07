أوتاوا تشكر القاهرة.. مصر للطيران تنظم رحلة لإعادة الكنديين إلى بلادهم





وناشدت سفارة كندا بالقاهرة، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، المواطنين الكنديين المتواجدين بالقاهرة الراغبين في العودة إلى بلادهم، سرعة تسجيل بياناتهم حتى يتمكنوا من العودة إلى الرحلة المصرية المقرر أن تغادر القاهرة صباح غد الأربعاء، وذلك بالتعاون مع مصر للطيران، فيما أدرج مصر للطيران مواعيد الرحلة المقررة غدا الاربعاء، على موقعه، لتقلع من مطار القاهرة في الحادية عشرة صباحا وتصل إلى مدينة تورونتو في تمام الخامسة مساء.









وقدم السفير الكندي بالقاهرة جيس داتون، الشكر إلى الشركة الوطنية مصر للطيران، على جهودها المبذولة وتعاونها مع السفارة الكندية من أجل تنظيم هذه الرحلة الاستثنائيه لعودة المواطنين الكنديين إلى بلادهم في ظل تعليق رحلات الطيران بين مختلف دول العالم، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي ضرب العديد من بلدان دول العالم، وتسبب في وقف الطيران بين البلدان.









وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري ويستمر حتى 15 أبريل القادم، واستثنى السلطة 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، و رحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.



