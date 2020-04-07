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الرئيس السيسي: لدينا 6 مستشفيات جاهزة للافتتاح بطاقة 1200 سرير

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:26 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هاني حسين
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة لديها 6 مستشفيات جاهزة حاليًا للافتتاح، بطاقة كل مستشفى 200 سرير، مشيرا إلى أن هناك مشروعات كثيرة تم تأجيل افتتاحها نظرًا للظروف. 

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده اصطفاف القوات المسلحة اليوم الثلاثاء: "خلال الـ 6 سنوات الماضية تم عمل تخطيط طموح للدولة المصرية". 

وتابع السيسي: "عمري ما قلت حاجة مكنتش صادق فيها على مدى الـ 6 سنوات الماضية وما هو الوعد الذي قلته ولم يساعدني الله على عدم تنفيذه ، وكل وعد بنوعده هنفذه بيكم". 

وأكمل الرئيس السيسي: "هناك نسق آخر جاهز مستعد للتدخل  لمواجهة انتشار فيروس كورونا بكل  والقوات المسلحة هي درع مصر".

وطمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري على أزمة فيروس كوفيد 19 والمعرف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وقال السيسي: "نزلت في وقت الحظر وتحركت بحرية وشوفت الناس في الشارع، بشوف ميكروباص والناس قاعدة فيه ومحدش حاطط كمامات".

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