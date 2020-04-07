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رئيس الأركان: شركات القوات المسلحة تسابق الزمن لإنتاج مواد مكافحة الوباء

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:40 م
محمد فريد اركان حرب
محمد فريد اركان حرب
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ريهام فيكتور
قال الفريق أركان حرب محمد فريد، رئيس اركان حرب القوات المسلحة، إنه يجري بالتسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لاتخاذ الإجراءات وتقديم الدعم والمعونة للدولة في حال تعرضها لأي أزمة.

وأضاف "فريد" خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاصطفاف القوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، أنه "من أهم الاجراءات التى اتخذتها القيادة العامة للقوات المسلحة هى رفع درجة استعداد جميع مستشفيات القوات المسلحة المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية إلى اقصى طاقه لتقديم الخدمة  العلاجية لافراد القوات المسلحة والقطاع المدنى .

واشار الى انه يتم تخصيص جزء رئيسي داخل كل مستشفى يتم فيه رفع درجات استعدادة حيث انه مزود بأجهزة تنفس صناعى وكافة المعدات الطبية الازمة لاستقبال الافراد المصابين بالفيروس.

و تابع أنه تم تخصيص عدد من مستفيات القوات المسلحة  على كافة محافظات الجمهورية بشكل كامل لاستقبال الافراد المصابين بالفيروس وتقديم كل دعم مالى المعامل المركزية للقوات المسلحة لتقليل حجم كبير من  العينات خلال 24 ساعة بطاقة تحليل 2200 عينة فى اليوم.

واكد أن شركات القوات المسلحة تسابق الزمن لإنتاج المواد المطهرة والكيماوية لتقديم المنتج وطرحة للمواطنين وتخفيف العبء عنهم، وتخصيص جزء من هذه المطهرات لصالح القوات المسلحة لتطهير ما يخص القوات المسلحة من منشآت، وأيضًا جزء لتطهير المؤسسات والمرافق العامة للدولة.
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