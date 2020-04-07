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توك شو

أول تعليق من الرئيس السيسي على إرسال مساعدات طبية لإيطاليا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:36 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هاني حسين
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،إن  تقديم العون للدول الشقيقة الهدف منه تقديم التضامن مع تلك الدول في ظل محنة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الرئيس السيسي اليوم:" العالم يعاني وبعض الدول تعاني بقسوة  والدعم هنا مهم حتى وإن كان الدعم رمزي ونحن نقدم المزيد من الدعم".

وتابع الرئيس السيسي:"  نقدم ما تيسر لدينا ونحن لا نستطيع توفير لكل دولة مستلزماتها ".

وتابع الرئيس السيسي:" عمري ما قلت حاجة مكنتش صادق فيها على مدى الـ 6 سنوات الماضية وما هو الوعد الذي قلته ولم يساعدني الله على عدم تنفيذه ، وكل وعد بنوعده هنفذه بيكم".

وأكمل الرئيس السيسي:"  هناك نسق آخر جاهز مستعد للتدخل  لمواجهة انتشار فيروس كورونا والقوات المسلحة هي درع مصر ".

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