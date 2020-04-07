أول تعليق من الرئيس السيسي على إرسال مساعدات طبية لإيطاليا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،إن تقديم العون للدول الشقيقة الهدف منه تقديم التضامن مع تلك الدول في ظل محنة انتشار فيروس كورونا.
وأضاف الرئيس السيسي اليوم:" العالم يعاني وبعض الدول تعاني بقسوة والدعم هنا مهم حتى وإن كان الدعم رمزي ونحن نقدم المزيد من الدعم".
وتابع الرئيس السيسي:" نقدم ما تيسر لدينا ونحن لا نستطيع توفير لكل دولة مستلزماتها ".
وتابع الرئيس السيسي:" عمري ما قلت حاجة مكنتش صادق فيها على مدى الـ 6 سنوات الماضية وما هو الوعد الذي قلته ولم يساعدني الله على عدم تنفيذه ، وكل وعد بنوعده هنفذه بيكم".
وأكمل الرئيس السيسي:" هناك نسق آخر جاهز مستعد للتدخل لمواجهة انتشار فيروس كورونا والقوات المسلحة هي درع مصر ".