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حوادث

السيطرة على حريق بمصنع بطاطين في العاشر من رمضان

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 05:51 م
حريق
حريق
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محمد الطحاوي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، منذ قليل، من السيطرة على حريق نشب بمصنع للبطاطين، بالمنطقة الصناعية الثالثة "A3"، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وتم الدفع بـ12 سيارة إطفاء.


فيما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بصالة الإنتاج الخاصة بمصنع للبطاطين، بالمنطقة الصناعية الثالثة "A3"، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

 

ودفعت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، بـ 12 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق، وجار السيطرة على النيران وإخمادها، وجار تحرير محضر بالواقعة. 

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