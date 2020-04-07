فى عيد ميلادها.. تعرف على شجرة عائلة أميرة العايدي





وما لا يعرفه الجمهور أن والدتها هى الفنانة عزيزة راشد ولم تكن والدتها فقط التى تنتمى الى العائلة الفنية بل والدها أيضا.





أمير العايدى ابنة المنتج المسرحي الكبير الراحل " عبد القادر العايدي " بينما والدتها هي الفنانة القديرة الراحلة " عزيزة راشد " والتي قامت بارتداء الحجاب قبل أن يتوفاها الله و تميزت بتقديم الكثير من الأعمال الفنية من بداية ظهورها وحتى وقت وفاتها في ديسمبر 2010.





وكان آخر مسلسل شاركت فيه قبل وفاتها هو مسلسل " العار " مع الفنان الشاب مصطفى شعبان والفنان القدير حسن حسني ، ولكن على الرغم من أصل أميرة العايدي الفني إلا أن كلا والديها رفضوا ان تنضم إلى معهد الفنون المسرحية فاضطرت لقبول رغبة والديها والتحقت بكلية الحقوق.

تحتفل اليوم الفنان أميرة العايدى بعيد ميلادها والتى قدمت عددا من الأدوار الجيدة على الرغم من تقديمها أدوار ثانوية إلا أنها استطاعت أن تلفت الأنظار إليها بقوة.