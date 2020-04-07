أحمد موسى: دموعي نزلت النهاردة قبل لقاء السيسي بدقائق.. فيديو

، إنه لم يتمالك دموعه قبل لقائه بدقائق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء جولته التفقدية لاستعداد الجيش لمواجهة فيروس كوفيد 19 المعروف إعلاميا بفيروس كورونا. قال الإعلامي أحمد موسى المعروف









وقال أحمد موسى، في برنامجه « على مسئوليتي » المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، "دموعي نزلت من على عيني، وأنا داخل على لقاء السيسي والجولة، وتذكرت أيامي في الجيش في موقع الجولة في مكان ما بشرق القاهرة".









وأضاف أحمد موسى، "لازم يكون عندك أمل كبير، وهنعدي بس لازم تلتزم أكتر، وجيشكم العظيم جاهز في أي وقت، والسيسي أكد أن القوات المسلحة جاهزة في أي وقت".









وأشار أحمد موسى إلى أنه كان هناك التزام كامل وانضباط كامل في جولة الرئيس السيسي اليوم، والجميع كان يرتدي الكمامة.



