AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: دموعي نزلت النهاردة قبل لقاء السيسي بدقائق.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:29 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لم يتمالك دموعه قبل لقائه بدقائق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء جولته التفقدية لاستعداد الجيش لمواجهة فيروس كوفيد 19 المعروف إعلاميا بفيروس كورونا.


وقال أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، "دموعي نزلت من على عيني، وأنا داخل على لقاء السيسي والجولة، وتذكرت أيامي في الجيش في موقع الجولة في مكان ما بشرق القاهرة".


وأضاف أحمد موسى، "لازم يكون عندك أمل كبير، وهنعدي بس لازم تلتزم أكتر، وجيشكم العظيم جاهز في أي وقت، والسيسي أكد أن القوات المسلحة جاهزة في أي وقت".


وأشار أحمد موسى إلى أنه كان هناك التزام كامل وانضباط كامل في جولة الرئيس السيسي اليوم، والجميع كان يرتدي الكمامة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دم ولادنا مرحش هدر والسيسي هدية من ربنا.. ماذا قال أسر الشهداء عن إعدام الإرهابي عشماوي

إبراهيم عطيان يكتب: مثلث برمودا.. الجزء العشرون

الفرحة تعم بلقاس .. أحد الناجين من كورونا يروي لحظات الرعب في الدقهلية

أحمد موسى يفتح النار على كارثة التجمعات بـ كورنيش الاسكندرية.. فيديو

درع حصين لمصر .. أحمد موسى يكشف دور القوات المسلحة في مواجهة فيروس كورونا

السيسي يزف بشري للمصريين حول أجهزة التنفس الصناعي

ترشيحاتنا

السيسي يزف بشري للمصريين حول أجهزة التنفس الصناعي

روسيا تطور عقارا واعدا لمكافحة فيروس كورونا

الصحة العالمية تقدم نصائح للبالغين االمصابين بفيروس كورونا

أعمال ليلة النصف من شعبان .. الإفتاء توصي بـ7 عبادات وتحذر من 4 أفعال شائعة تحرمك الثواب

الصحة العالمية : 15 % من المصابين بفيروس كورونا من الفريق الطبي

طريقة التسجيل لصرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأبيض الناعم .. هنادي مهنا بإطلالة تبرز جمال أنوثتها رفقة خطيبها

بعد تصدره تريند جوجل.. طريقة عمل بسكوت الـ 10 دقائق خطوة بـ خطوة

عشان متروحيش للدكتور .. 5 نصائح للأمهات للتعامل مع الطفل بعد الولادة مباشرة