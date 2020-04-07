فلانتينو فين .. شاهد الإعلان الرسمي لمسلسل عادل إمام





طرحت مجموعة قنوات mbc الإعلان الدعائي الرسمي لمسلسل "فلانتينو" المقرر طرحه في رمضان 2020، وظهر في البرومو مجموعة من الأبطال المشاركين فى العمل وهم يبحثون عن فلانتيو ويقولوا :"فلانيتو فين؟".

مسلسل "فالنتينو" بطولة الزعيم عادل إمام وتجسد رانيا محمود ياسين شخصية مدرسة رياضيات فى إحدى مدارس فلانتينو التى يمتلكها الزعيم عادل إمام وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز.

تدور أحداثه حول "نور عبدالمجيد" الشهير بفالنتينو، والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر.