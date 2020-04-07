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مرأة

كفاية أكل.. طرق بسيطة لتجنب زيادة الوزن في العزل المنزلي

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:03 م
طرق بسيطة لتجنب زيادة
طرق بسيطة لتجنب زيادة الوزن في العزل المنزلي
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آية التيجي

غالبا الكثير منا اكتسب الكثير من الوزن خلال فترة العزل المنزلي، ويرجع ذلك إلى أن الطعام هو محط اهتمامنا الوحيد خلال فترة الجلوس بالمنزل، وهو ما يجعلنا نكتسب المزيد من الوزن وهو أمر لا نريده أن يحدث.


ولكن يمكن النظر لفترة العزل المنزلي إلى استعادة الرشاقة وخسارة الوزن، وتظهر دراسة أجريت مؤخرا من قبل مجموعة من الباحثون، إلى أنه يمكن إجراء بعض التعديلات صغيرة على النظام الغذائي لإعادة التوازن لجسمك، والحفاظ على الوزن.

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وقال الدكتور موير جراي هو مستشار في الصحة العامة لـمنظمة الصحة العالمية وأستاذ الرعاية الصحية الأولية في جامعة أكسفور، إنه يمكن تبديل عصير الفاكهة بالماء، وتناول الخضار النيئة بدلًا من رقائق البطاطس، واستخدام أطباق أصغر لوجباتك، على سبيل المثال، سيوفر مئات السعرات الحرارية يوميًا ويسمح لك بفقدان الوزن دون الحاجة إلى الحرمان من تناول الطعام واتباع نظام غذائي صارم.


وتابع جراي، أنه يلجأ الكثير منا إلى الطعام في المواقف العصيبة، أو عندما نشعر بالملل أو الحزن، بدلًا من تناول الحلوى أو رقائق البطاطس خلال هذا الوقت، فعليك المحاولة بأن تأخذ دقيقة لتعرف ما إذا كنت جائعًا حقًا او تشعر بالعطش، ويمكن ان تشغل تفكيرك بأمر آخر محبب لك بخلاف تناول الطعام.

وأشار جراي، إلى أنه عندما تشعر بالجوع، حاول شرب كوب من الماء (أو مشروبًا آخر بدون سعرات حرارية) وانظر كيف تشعر بعد عشر دقائق من شرب الماء، فقد يكون جسمك لا يشعر بالجوع، وإنما يشعر بالعطش، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضاف جراي، إلى أنه تناول وجبتك عليك ان تتناول الكثير من الألياف والبروتين، وذلك للشعور بالامتلاء، ويمكن أن تحصل على الألياف من تناول طبق سلطة كبير، أو تناول المكسرات، والفاكهة.

وشدد جراي، إلى أنه يجب تحديد موعدًا الوجبات الخفيفة الصحية أيضًا جرب كعك الأرز مع القليل من زبدة الفول السوداني، أو أصابع الجزر والخيار والكرفس مع الصلصة أو الحمص ؛ أو تناول عدد قليل من اللوز، أو بعض الفشار بدون الملح، وكل هذه الأطعمة أفضل من الأطعمة السكرية التي تساعد على تكوين الدهون.

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