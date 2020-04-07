للمصابين من البشر.. الاختلاط بهذه الحيوانات يعرضهم لـ كورونا التاجي

كشف بحث أجري مؤخرا من قبل مجموعة من الباحثين في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، أن القطط والحيوان الأليفة يمكن أن تصاب بفيروسات كورونا التاجي وتنشرها للحيوانات الأخرى، إلا ان الكلاب يصعب ان تلتقط الفيروس بسهولة.



وأضاف الباحثون، أنه عند إصابة الحيوانات بفيروس كورونا التاجي يمكنهم أن ينقلوه إلى الحيوانات الأخرى، إلا ان الباحثون وجدوا أيضًا أن الدجاج والبط والخنازير ليست عرضة لفيروس كورونا التاجي.



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وجاءت هذه النتائج بعد أن ظهرت أربع حالات معزولة من إصابة الحيوانات الأليفة بفيروس كورونا التاجي الجديد ، بما في ذلك كلبان في هونغ كونغ وقطتين في بلجيكا، في الحالات الأربع، يُعتقد أن الحيوانات الأليفة قد التقطت الفيروس من البشر.



ولاحظت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن الحيوانات الأليفة المنزلية قادرة على نشر فيروس كورونا التاجي، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ووجد الباحثون، أيضًا أن القطط الأربعة التي أصيبت بالفيروس التاجي في نهاية المطاف قد أنتجت أجسامًا مضادة للفيروس، حيث لم تظهر على أي من القطط أي أعراض لفيروس كورونا التاجي.



وقالت الدكتور ليندا سيف من جامعة ولاية أوهايو في كولومبوس، أنه نصحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن المصابين بفيروس كورونا التاجي يحدون من اتصالهم بحيواناتهم الأليفة حتى يتعافوا تمامًا، مع العلم بأن الكلاب اقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا التاجي.