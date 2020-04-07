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توك شو

ريم البارودي تحكي كواليس تجربتها كمذيعة لأول مرة على النهار.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:33 م
ريم البارودي
ريم البارودي
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البهي عمرو

قالت الفنانة ريم البارودي، إنها تخوض تجربة العمل كمذيعة لأول مرة بحالة من الرعب و الخوف، موضحة " تجربة المذيعة ببرنامج كبير على قناة النهار ترعب أى شخص".


وأضافت ريم البارودي، خلال حوارها ببرنامج، " آخر النهار" المذاع على قناة " النهار" تقديم الإعلامى تامر أمين أنها تتوتر من تحمل المسئولية عن أي شيء.


وأشارت ريم البارودي ، إلى أنها تسعى لإظهار شيء جديد ببرنامجها الجديد " شارع النهار" المذاع على قناة النهار.


وأوضحت ريم البارودي ، أن الفن شيء و الإعلام شيء آخر، معلقة " الإعلام مفهوش فزلكة ولازم نتكلم بحساب".


ولفتت ريم البارودي ، إلى أن الإحساس بالمذيعة مختلف تماما عن أحساس الفنانة مؤكدة" الناس الآن بتوقفني وتشيد بالبرنامج.

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