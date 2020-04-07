ريم البارودي تحكي كواليس تجربتها كمذيعة لأول مرة على النهار.. فيديو

قالت الفنانة ريم البارودي، إنها تخوض تجربة العمل كمذيعة لأول مرة بحالة من الرعب و الخوف، موضحة " تجربة المذيعة ببرنامج كبير على قناة النهار ترعب أى شخص".
وأضافت ريم البارودي، خلال حوارها ببرنامج، " آخر النهار" المذاع
على قناة " النهار" تقديم الإعلامى تامر أمين أنها تتوتر من تحمل
المسئولية عن أي شيء.
وأشارت ريم البارودي ، إلى أنها تسعى لإظهار شيء جديد ببرنامجها الجديد
" شارع النهار" المذاع على قناة النهار.
وأوضحت ريم البارودي ، أن الفن شيء و الإعلام شيء آخر، معلقة " الإعلام مفهوش
فزلكة ولازم نتكلم بحساب".
ولفتت ريم البارودي ، إلى أن الإحساس بالمذيعة مختلف تماما عن أحساس
الفنانة مؤكدة" الناس الآن بتوقفني وتشيد بالبرنامج.