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رياضة

خبير لوائح يصدم أحمد فتحي مع الأهلي بعد قرار فيفا ..فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:47 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
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حسن العمدة
أكد محمد فضل الله، خبير اللوائح والتشريعات الرياضية، أن عقود اللاعبين سيتم تمديدها فى حالة استكمال الدوريات وذلك بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال فضل الله فى تصريحاته لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "عقود اللاعبين التى تنتهي بنهاية الموسم الجاري سوف تستمر حتى انتهاء الدوريات، وإذا تم إلغاء أى دوري من الدوريات فيتم انتهاء عقد اللاعب".

وعن موقف أحمد فتحي: "إذا تم استكمال الدوري المصري سيظل أحمد فتحي مستمر مع النادي الأهلي، وفى حالة إلغاء الموسم سيرحل بنهاية عقده".

أحمد فتحى خاض مع الأهلى 338 مباراة، نجح فى إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح المارد الأحمر ، ليصبح الجوكر من أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء .

وعلى مستوى الألقاب أحرز الجوكر 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصري ولقب كأس مصر مرة واحدة.

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