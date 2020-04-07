خبير لوائح يصدم أحمد فتحي مع الأهلي بعد قرار فيفا ..فيديو

أكد محمد فضل الله، خبير اللوائح والتشريعات الرياضية، أن عقود اللاعبين سيتم تمديدها فى حالة استكمال الدوريات وذلك بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".





وقال فضل الله فى تصريحاته لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "عقود اللاعبين التى تنتهي بنهاية الموسم الجاري سوف تستمر حتى انتهاء الدوريات، وإذا تم إلغاء أى دوري من الدوريات فيتم انتهاء عقد اللاعب".





وعن موقف أحمد فتحي: "إذا تم استكمال الدوري المصري سيظل أحمد فتحي مستمر مع النادي الأهلي، وفى حالة إلغاء الموسم سيرحل بنهاية عقده".



