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رياضة

فييرا: الأهلي فاوضني قبل فايلر والمفاوضات لم تكتمل.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:14 م
فييرا
فييرا
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عمرو ابوبكر
كشف جورفان فييرا مدرب الزمالك والإسماعيلي السابق، عن حدوث مفاوضات بينه وبين الأهلي قبل مجيء المدير الفني الجديد.

وقال فييرا خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت في برنامج جمهور الثالثة، إن يوجد شخص ما من النادي الأهلي فاوضني ولكن المفاوضات لم تكتمل لأسباب لا أرغب فى الحديث عنها.

وأضاف فييرا، أنه شرف له أن يقوم بتدريب الاهلي فهو فريق كبير ومميز ومن أهم الأندية في أفريقيا.

وأشار فييرا إلى أن، مصر هي بيته الثاني وهو يرغب دائماََ أن يعمل مع الكرة المصرية، لأن ذلك يجعله يشعر بالفخر دائماََ.

جدير بالذكر أن فييرا درب في مصر العديد من الأندية، مثل الزمالك والإسماعيلي وسموحة. 
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