سموحة يكشف حقيقة رحيل الجهاز الفني بقيادة حمادة صدقي.. تفاصيل

وأضاف فرج عامر في تصريحات خاصة لصدي البلد أن الجهاز الفني بقيادة حمادة صدقي مستمر مع الفريق نافيا ما تم تداوله حول رحيل الجهاز الفني .

وأكد فرج عامر أن الجهاز اللفني بقيادة حمادة صدقي قرر التنازل عن نصف راتبه لصالح نادي سموحة من أجل مواجهة فيروس كورونا.





ووجه فرج عامر الشكر الي الجهاز الفني بقيادة حمادة صدقي علب مبادرة التنازل عن نصف راتبهم والوقوف بجانب النادي لمواجهة فيروس كورونا .





نفي المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة كافة الأخبار المتداولة برحيل الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حمادة صدقي عن مهام الفريق خلال الفترة الحالية.