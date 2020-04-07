AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سموحة يكشف حقيقة رحيل الجهاز الفني بقيادة حمادة صدقي.. تفاصيل

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:57 م
فرج عامر وحمادة صدقي
فرج عامر وحمادة صدقي
Advertisements
حسام الحارتي
نفي المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة كافة الأخبار المتداولة برحيل الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حمادة صدقي عن مهام الفريق خلال الفترة الحالية.
وأضاف فرج عامر في تصريحات خاصة لصدي البلد أن الجهاز الفني بقيادة حمادة صدقي مستمر مع الفريق نافيا ما تم تداوله حول رحيل الجهاز الفني .
وأكد فرج عامر أن الجهاز اللفني بقيادة حمادة صدقي قرر التنازل عن نصف راتبه لصالح نادي سموحة من أجل مواجهة فيروس كورونا. 

ووجه فرج عامر الشكر الي الجهاز الفني بقيادة حمادة صدقي علب مبادرة التنازل عن نصف راتبهم والوقوف بجانب النادي لمواجهة فيروس كورونا .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرج عامر: حسام حسن له الفضل في بقاء سموحة بالدوري

فرج عامر ينعي خال حسام وإبراهيم حسن

فرج عامر يحفز لاعبي سموحة قبل مواجهة المقاصة

طلب منح لقب الدوري للأهلي .. فرج عامر يكشف عن قراره بخصوص تخفيض عقود لاعبي سموحة

فرج عامر يعلن عن شرط وحيد للموافقه على رحيل حسام حسن عن سموحة

أزمات أظهرت المعدن الأصيل.. مدربون وأندية تتعاون لمساندة الدولة في مواجهة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

ليلة النصف من شعبان.. متى يبدأ وقت التهجد لإحيائها؟

حيلة جديدة من صاحب صالون حلاقة بالسعودية لاستئناف نشاطه.. فماذا فعل؟

خبير لوائح يصدم أحمد فتحي مع الأهلي بعد قرار فيفا ..فيديو

أخبار الفن.. مؤلفة شهيرة مصابة بفيروس كورونا .. وفاة هند طاهر بسبب السرطان

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد الوفيات بـ كورونا إلى 61 حالة

خبير سعودي يحذر من أمر كارثي يصيب الإنسان عند انتهاء فيروس كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 فواكه ترفع السكر في الدم فورًا

مع اقتراب شهر رمضان .. تعرفي على طريقة تخزين ورق العنب

من شرفة المنزل.. منى مدوح تتألق بالكاجوال الأصفر ..شاهد