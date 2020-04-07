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رياضة

شريف إكرامي ينهي الجدل بشأن التوقيع لـ بيراميدز ..فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:56 م
شريف إكرامي
شريف إكرامي
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حسن العمدة
كشف شريف إكرامي، حارس مرمي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن مصيره في الفترة المقبلة بعد قرار رحيله عن القلعة الحمراء.

وقال "إكرامي"، فى حديثه لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten"، "قرار رحيلي عن النادي الأهلي اتخذته فى يناير الماضي، ولم أوقع لأى نادٍ مثلما تردد مؤخرا بتوقيعي لبيراميدز، وسأعلن كل التفاصيل فى الوقت المناسب".

وأضاف "عند توقيعي لأى نادٍ سأعلن كافة التفاصيل فى مؤتمر صحفي عند حسم الأمور، وكما قلت سابقًا أركز مع الأهلي حتي انتهاء الموسم".

وكان بيراميدز أعلن أنه توصل إلى اتفاق نهائى مع لاعبي الأهلي شريف إكرامى حارس المرمى وأحمد فتحي النجم المخضرم للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 49 نقطة بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثاني برصيد 33 نقطة .

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