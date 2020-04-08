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مدير مستشفى الأقصر العام يكشف حقيقة عزل 40 ممرضة و13 طبيباً بسبب كورونا.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:23 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

كشف الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الأقصر العام، إنه تم عزل 40 ممرضة و13 طبيبا فى منزلهم، ممن خالطوا إحدى المصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مشيرًا إلى أن وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، سيرسل اليوم الأربعاء، 40 ممرضة، وعدد آخر من الأطباء؛ حتى لا يكون هناك عجز بالمستشفى.

وأضاف الدكتور خلف عمر خلال اتصال هاتفى في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أنه فور دخول مريضة إلى قسم الطوارئ وتوقيع الكشف الطبى اللازم تبين أنها تعانى من شئ فى عضلة القلب، وعند أخذ عينة منها تبين أنها مصابة فيروس كورونا، وتم إلى إرسالها إلى مستشفى العزل على الفور.

وتابع مدير مستشفى الأقصر العام،: "قمنا بتوقيع الكشف الطبى على المخالطين لها؛ فتبين إصابة ممرضتين وطبيب بفيروس كورونا، وعليه اتخذنا الإجراءات اللازمة تجاههم، وقمنا بعزل المخالطين لهم، وهم 40 ممرضة و13 طبيبا فى منازلهم".

ولفت "عمر"، إلى أن الروح الوطنية لدى الأطباء والممرضين أصروا على مواصلة العمل ولكن إجراءات الوقاية هى الأهم لدينا رفضنا ذلك وقمنا بعزلهم.

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