مبروك يا حبيبتي.. محمد سامي يهنئ زوجته مي عمر بمسلسل الفتوة

هنأ المخرج محمد سامى، زوجته الفنانة مى عمر، بعد طرح البوستر الدعائى لمسلسها الجديد "الفتوة" أمام النجم ياسر جلال والنجم أحمد صلاح حسنى، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2020.

ونشر سامى، عبر حسابه على انستجرام، البوستر الدعائى للمسلسل الذى يحمل صورة زوجته، صحبها بتعليق: "مبروك يا حبيبتى.. الفتوة".

ونشر سامى، عبر حسابه على انستجرام، البوستر الدعائى للمسلسل الذى يحمل صورة زوجته، صحبها بتعليق: "مبروك يا حبيبتى.. الفتوة".

وكان المؤلف هانى سرحان، كشف عن شخصيات المسلسل، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان 2020، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، بوسترات المسلسل الرسمية قبل أيام قليلة من عرضه.





مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته بجانب النجم ياسر جلال، كل من مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وأحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى.





