موسع للشعب الهوائية ويخلصك من البلغم.. نوع مهمل من البذور

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يتمتع الزنجبيل بقدرات شفاء سحرية بسبب مكوناته المضادة للأكسدة كما أنه مضاد للالتهابات











الاكثر غنى بمضادات الأكسدة كما أنه سيقلل بالتأكيد من تدفق المخاط ويساعدك على التنفس بسهولة أكبر.







مليء بفيتامين سي ، ولكنه يحتوي أيضًا على البوتاسيوم - وهو مادة غذائية مفيدة رائعة لتقليل تراكم المخاط.











من مضادات الأكسدة الرائعة ، ويحتوي على إنزيمات تجعل كسر المخاط أمرًا سهلًا للغاية. تساعد الألياف الموجودة في البروكلي في تدفق الدم وإزالة السموم من الدم

