موسع للشعب الهوائية ويخلصك من البلغم.. نوع مهمل من البذور

هل تعانى من الكحة المصحوبة ببلغم يمكنك التخلص منها بسرعه وطرد المخاط من جسمك.خاصة وأنه يمكن أن يتسبب المخاط السميك في العديد من الأشياء مثل الاحتقان والالتهابات ونزلات البرد ولكنه قد يكون أيضًا علامة على حالات أكثر خطورة.إليك أبرز الاطعمه التى تخلصك من المخاط يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
1. الزنجبيل
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يتمتع الزنجبيل بقدرات شفاء سحرية بسبب مكوناته المضادة للأكسدة كما أنه مضاد للالتهابات
الاكثر غنى بمضادات الأكسدة كما أنه سيقلل بالتأكيد من تدفق المخاط ويساعدك على التنفس بسهولة أكبر.
3. التفاح
مليء بفيتامين سي ، ولكنه يحتوي أيضًا على البوتاسيوم - وهو مادة غذائية مفيدة رائعة لتقليل تراكم المخاط.
4. البروكلي
من مضادات الأكسدة الرائعة ، ويحتوي على إنزيمات تجعل كسر المخاط أمرًا سهلًا للغاية. تساعد الألياف الموجودة في البروكلي في تدفق الدم وإزالة السموم من الدم