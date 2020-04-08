سيبكم من الهبل ده.. مدرس يحرض الطلاب على عدم حضور الامتحان التجريبي لـ 2 ثانوي.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا لمدرس يحرض الطالبات على عدم المشاركة في الامتحان على التابلت، بحجة "سقوط السيستم" لتفشل المنظومة الجديدة.





وعرض الإعلامي رامي رضوان في برنامجه "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" فيديو المدرس الذي قال فيه: "سيبكم من الهبل ده واللي بيعمله بنقول لكم امتحان تجريبي وانتوا بلعتوا الطعم ونجحتوا التجربة، يعني لو ماكنش الطلبة دخلوا ومنفعتش كنتم نجحتم أتوماتيك، بس إنتم هبل لأن عرفتوا تمتحنوا من البيت عادي وتحلوا عادي والامتحان الجاي يا بابا هتمتحنه لوحدك ومش هيبقى في القاهرة والإسكندرية وأسوان، وخلي اللي قاعد فرحان وأنا عمال انصح، والناس بتغلط، وواحدة من زمايلكم المحترمين غلطت".





وأضاف: "فشدوا حيلكم وهتمتحنوا كل واحد فيكم لوحده في البيت، لحد ما ييجي شم النسيم هيبقى فيه حظر تجول وماحدش هينزل وهيبقى امتحان واحد، واسال بتوع تانية السنة اللي فاتت".





ويظهر في التسريب صوت طالبة تقول: "يا جماعة محدش يحل بكرة حاجة وكله يكتب إن السيستم يقع منه وأن السيستم وقع كذا مرة عشان يلغوا لنا امتحان آخر السنة ده خالص، ياريت كله يعمل كده ويكتب في الشكاوي إن السيستم وقع كذا مرة".



