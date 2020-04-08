AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مسلسل حكايات بنات ٤ يتصدر تريند يوتيوب

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:41 ص
مسلسل حكايات بنات
مسلسل حكايات بنات 4
Advertisements
شروق ابراهيم
يواصل مسلسل حكايات بنات 4 تصدر تريند الأكثر رواجا بموقع يوتيوب لليوم الثاني على التوالي بمشهد للفنانة هاجر أحمد.

الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة.

الجدير بالذكر أن مسلسل "حكايات بنات 3" بطولة صبا مبارك، ودينا الشربيني، وإنجي المقدم، وندا موسى، وميار الغيطي، ومحمد عباس، وأحمد صلاح حسني، وتم عرض الجزء الأول منه في 2012، وأخرجه حسين شوكت، وقام ببطولته حورية فرغلي، ودينا الشربيني، وصبا مبارك، وريهام أيمن.

وكانت تدور أحداث المسلسل حول حياة 4 فتيات، ملقيا الضوء على علاقتهن بعائلاتهن، وحياتهن الخاصة، وأحلامهن وطموحاتهن، وعلاقتهن العاطفية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد عرض الجزء الرابع من حكايات بنات

هند عبد الحليم تروج لحكايات بنات مع ميرنا نور الدين وهاجر أحمد

أسماء جلال تروج لمسلسلها الجديد حكايات بنات

انطلاق الجزء الرابع من مسلسل حكايات بنات.. الليلة

مسلسل حكايات بنات 4 يتصدر تريند تويتر مصر

هاجر أحمد تروج لمسلسلها الجديد حكايات بنات

ترشيحاتنا

في لفتة طيبة.. أسطورة الأهلي يوجه رسالة شكر لـ مرتضى منصور على الهواء.. فيديو

شوبير يفجر عدة مفاجآت بشأن جلسة الخطيب وعاشور ومفاوضات الزمالك له

أضرار شرب القهوة قبل النوم

شقيق الملحن خالد عادل: أخي يعاني من الهذيان.. وتامر حسني متكفل بحالته

أول علامة.. حمامك يرشدك إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا .. اعرف التفاصيل

يستحقه بالفعل.. طرد عضوة من العمال البريطاني بعد الشماتة في إصابة جونسون بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. 3 مثيرات تحول فيروس كورونا من خفيف إلى مميت

ما وراء الكواليس لنجوم المسلسل الشهير La Casa de Papel ..صور

بسبب كورونا.. سيدة تضطر لسماع صوت والدتها تلفظ أنفاسها الأخيرة عبر الهاتف