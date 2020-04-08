مسلسل حكايات بنات ٤ يتصدر تريند يوتيوب

يواصل مسلسل حكايات بنات 4 تصدر تريند الأكثر رواجا بموقع يوتيوب لليوم الثاني على التوالي بمشهد للفنانة هاجر أحمد.





الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة.





الجدير بالذكر أن مسلسل "حكايات بنات 3" بطولة صبا مبارك، ودينا الشربيني، وإنجي المقدم، وندا موسى، وميار الغيطي، ومحمد عباس، وأحمد صلاح حسني، وتم عرض الجزء الأول منه في 2012، وأخرجه حسين شوكت، وقام ببطولته حورية فرغلي، ودينا الشربيني، وصبا مبارك، وريهام أيمن.





وكانت تدور أحداث المسلسل حول حياة 4 فتيات، ملقيا الضوء على علاقتهن بعائلاتهن، وحياتهن الخاصة، وأحلامهن وطموحاتهن، وعلاقتهن العاطفية.



