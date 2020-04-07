صبا مبارك تتصدر ترند تويتر.. ومغردة: أنا بحبها وعاوزاها ترجع حكايات بنات





‏اى تويتة بلاقى فيها صبا مبارك بعمل لاف علطول من غير ما اعرف ايه الحوار.





‏الاستاذه صبا مبارك بسم الله تبارك الخلاق يعني.





‏مفيش دور نسائي مصري عجبني زي صبا مبارك "مهجه" ف مسلسل طايع.





‏انا بحب الاردن لسببين صبا مبارك التاني و

يمّان صاحبي الاردني الي كان معايا في جده هو الاول ووالله وحشني مشوفتوش من ١٠ سنين ولا اعرف عنه اي حاجة.





‏انا بحب صبا مبارك وعاوزاها ترجع حكايات بنات معلش 😭😭♥️.





‏تم التحويل من نظام ياسمين صبرى انت الأن على نظام صبا مبارك ♥.





‏صبا مبارك تريند و حاجه اخر كريم كراميل خالص يعني ♥️





يذكر أن أحدث أعمال الفنانة صبا مبارك، مسلسل "عبور" الأردني الذي شاركت به فى السباق الرمضاني الماضي 2019.





وشاركت صبا مبارك في البطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر #صبا_مبارك، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا على تويتر وجاءت التغريدات كالآتى: