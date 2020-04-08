بعد دعوات المقاطعة.. بدء امتحان جغرافيا أولى ثانوي إلكترونيًا من المنازل ب 6 محافظات

بدأ منذ قليل طلاب أولى ثانوي في اداء امتحان الصف الأول الثانوي 2020 في مادة الجغرافيا على منصة الامتحان الاكترونية داخل ٦ محافظات على مستوى الجمهورية.





فوفقا لجدول الفترات الزمنية للدخول على منصة الامتحان ، يتواجد حاليا على منصة الامتحان طلاب محافظات :





القاهرة

المنوفية

كفر الشيخ

الفيوم

الاقصر

البحر الأحمر









وقالت وزارة التربية والتعليم إنها قررت تخصيص مدد زمنية لدخول طلاب كل مجموعة محافظات على منصة الامتحان، بهدف تقليل الأحمال على شبكة الإنترنت لتسهيل أداء الامتحان الإلكتروني التجريبي على طلاب أولى ثانوي بدون مشاكل تقنية.









وأوضحت أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.









وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن هذه الامتحانات يؤديها الطلاب من المنازل، مؤكدة أنها تجريبية وبدون درجات، وهدفها تدريب طلاب أولى ثانوي على الامتحانات الإلكترونية، واختبار قوة الشبكات ورصد أي مشاكل تقنية فيها لحلها قبل امتحانات نهاية العام المقرر عقدها مايو القادم.









وكان قد انتشر خلال الساعات الأخيرة عدد من الرسائل الصوتية التحريضية التي يتم إرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لتحريض طلاب اولى ثانوي على عدم الدخول على منصة الامتحان اليوم مع كتابة منشورات على السوشيال ميديا تزعم ان السيستم وقع .





حيث ذكر أحد هذه التسجيلات الصوتية: يا جماعة يا ريت كله مايحلش بكرة حاجة و يكتب بكرة شكاوى للوزير ان السيستم وقع عشان يلغوا لنا امتحان اخر السنة خالص.









وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه يجب أن تكون العواقب واضحة لمن ينساق وراء مثل هذه الدعوات و هي تتلخص فيما يلي :





- سوف يتم فصل أي موظف في وزارة التربية و التعليم إذا ثبت عليه تهمة التحريض وسوف يحاسب قانونيا وجنائيا





- تستطيع الوزارة أن تعلم إذا كان عدم دخول الاختبار لأسباب فنية حقيقية أم غير ذلك من الادعاءات









- سوف تعقد الوزارة امتحانات الترم الثاني إلكترونيا كما هو في الجداول المعلنة في مواعيدها في شهر مايو القادم ، ولن نستبدلها بأبحاث لهذه السنوات الهامة





- الطالب الممتنع عن دخول الامتحان الالكتروني سوف يدخل دور ثاني في شهر سبتمبر إلكترونيا، ولن يصعد إلى الصف الأعلى إلا بإجتيازه





- الطالب الممتنع عن دخول الامتحان و الراسب في الدور الثاني سوف يبقى في نفس السنة الدراسية لإعادتها.





وقال الوزير : تهيب الوزارة بالسادة أولياء الأمور والطلاب ، بالالتزام وأداء الامتحانات في مواعيدها حرصا على مستقبل الطلاب ، ولن تتوانى الوزارة عن تقديم أفضل ما لديها لبناء جيل من شبابنا يقود هذا الوطن في السنوات القادمة بإذن الله.