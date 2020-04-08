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توك شو

خلية نحل.. شاهد جهود القوات المسلحة في مواجهة فيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:33 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
عرض برنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " تن"، فيديو تسجيل يوضح مجهود القوات المسلحة في مساعدة المصريين لمواجهة فيروس كورونا.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، جاهزية العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة، لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، فيلما من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، عّن تداعيات أزمة كورونا، وذلك خلال فعاليات تفقده معدات القوات المسلحة والأطقم المعاونة فى التعامل مع أزمة كورونا.

واستعرض الفيلم، الاحتياطات الاستراتيجية لمواد التعقيم والتطهير التى أعدتها القوات المسلحة، بمعاونة أجهزة الدولة، والتي جاءت كالتالي:-

- قامت إدارة المشروعات الوطنية وجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة، بتوفيرها السلع عبر المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية واحتياطي السلع الاستراتيجية تكفي 6 أشهر.

- قامت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الصحة والإمداد الطبي بتوفير المستلزمات الطبية للازمة واستعداد كافة المستشفيات العسكرية لاستقبال العسكريين والمدنيين مع تجهيز 22 مستشفى عسكري بطاقة 4 آلاف سرير.

- تجهيز 4 مستشفيات ميدانية متنقلة بطاقة 502 سرير عزل.

- تجهيز خطوط انتاج جديدة للماسكات الطبية والبدل الواقية، بمعدل انتاج يومي يصل إلى 100 ألف ماسك مع الاحتفاظ باحتياطي من الماسكات يصل إلى 5 ملايين ماسك.

- إنتاج ألف بدلة واقية يوميًا وجاري الاستمرار في العمل لتصل إلى 50 ألف بدلة.

- زيادة القدرات الاستيعابية للمعامل المركزية للقوات المسلحة بطاقة تصل إلى 2200 عينة في اليوم.

- توفير ألف أتوبيس و500 ميني باص لدعم قطاع النقل وتقليل كثافة المواطنين في المواصلات.

- إعداد وتجهيز مليون حصة غذائية وتجهيز احتياطي استراتيجي من أصناف التعيينات تكفي مليون فرد لمدة 3 أشهر.

- تجهيز 32 خط إنتاج خبز متحرك بطاقة تصل إلى 620 ألف رغيف يوميًا. 

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