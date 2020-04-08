بـ15 جنيها للعبوة.. مبادرة من صيادلة الإسكندرية لتوفير الكحول المطهر بالصيدليات

أطلقت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، اليوم، مبادرة لتوفير الكحول الإيثيلي عالي الجودة للصيدليات بالمحافظة، في إطار إجراءاتها لمواجهة ارتفاع سعره ونقص توافره.



وقال بيان صادر عن النقابة اليوم، إن الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، قد عقد اتفاق مع إدارة إحدى الشركات المتخصصة لتوفير الكحول الإيثيلي، وذلك بعد مفاوضات امتدت منذ بداية الأزمة تسهيلا على الصيادلة، ولمساعدة المواطنين في الحصول على الكحول المطهر.



وأشار البيان، إلى أن النقابة قد حصلت على تصاريح نقل كميات من الكحول علي عدة مرات للتسهيل علي الصيادلة من مشقة السفر الي القاهرة، ودون الحاجة إلى المزيد من المستندات، حيث تم شراء العبوات، والاستعانة بفريق متخصص لتخفيفها لي ٧٠ ٪ وتعبئته.



ووفقا للنقابة فأنه من المقرر أن يبدأ الاستلام لمن سبق له الاستفسار والحجز، اليوم الأربعاء، من مقري النقابة بسموحة والعجمي من الساعة ١٠ صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا، على أن يكون الحجز الجديد والتسليم بعد الحجز بيومين.



وعن الأسعار، أوضحت النقابة أن حجم العبوة ١٠٠ مل للجمهور ١٥ جنيها، والعدد المسموح به لكل صاحب صيدلية ٤٠ عبوة، وللصيادلة العاملين في المستشفيات الحكومية والصيادلة من غير أصحاب الصيدليات ٥ عبوات، وسيكون الاستلام بكارنيه النقابة، أو رخصة الصيدلية لأصحاب الصيدليات.