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شرط واحد يكفى وصول كورونا لـ ذروة تفشى الوباء.. شاهد التفاصيل

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:52 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية العربية تقريرا رصد تفسير مصطلح ذروة وباء كورونا.

وفقا للتقرير فإن مصطلح ذروة تفشى كورونا تردد كثيرا فى الأونة الأخيرة والذى يشير بدوره وتعتبره الدول مؤشرا للتفاؤل.

وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أعلنت مؤخرا اقترابها من أسابيع ذروة الوباء، أما فرنسا فلم تعلن حتى الآن وصولها لذروة الوباء، بينما الصين أعلنت عن تجاوزها أزمة تفشى كورونا.

وبالنسبة لوصول المرض إلى ذروته أو انحساره يختلف من منطقة لأخرى ويعتمد على توقيت الإعلان عن الوباء، ونوع الإجراءات الوقائية المتخذة من الدول لمواجهة تفشيه.

وبمجرد ظهور أى وباء تبدأ الوفيات فى ازدياد يوما بعد يوم وبشكل تسارع وبمجرد وصوله لحد معين يبدأ مرة أخرى فى انحساره والتى تعتمد على نوع الإجراءات الوقائية المتبعة.
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