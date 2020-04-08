شرط واحد يكفى وصول كورونا لـ ذروة تفشى الوباء.. شاهد التفاصيل





وفقا للتقرير فإن مصطلح ذروة تفشى كورونا تردد كثيرا فى الأونة الأخيرة والذى يشير بدوره وتعتبره الدول مؤشرا للتفاؤل.





وبالنسبة ل لولايات المتحدة الأمريكية أعلنت مؤخرا اقترابها من أسابيع ذروة الوباء، أما فرنسا فلم تعلن حتى الآن وصولها لذروة الوباء، بينما الصين أعلنت عن تجاوزها أزمة تفشى كورونا.





وبالنسبة لوصول المرض إلى ذروته أو انحساره يختلف من منطقة لأخرى ويعتمد على توقيت الإعلان عن الوباء، ونوع الإجراءات الوقائية المتخذة من الدول لمواجهة تفشيه.





وبمجرد ظهور أى وباء تبدأ الوفيات فى ازدياد يوما بعد يوم وبشكل تسارع وبمجرد وصوله لحد معين يبدأ مرة أخرى فى انحساره والتى تعتمد على نوع الإجراءات الوقائية المتبعة.