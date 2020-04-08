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مد حظر التجول حتى 23 أبريل واستمرار تعليق رحلات الطيران.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:48 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه لولا كل قرارات الإصلاح الاقتصادى لم نكن نستطيع مواجهة أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى  استمرار تطبيق نفس كل الإجراءات التى سبق اتخاذها لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد، منذ قليل، استمرار فرض حظر الحكومة لكافة المواطنين على كل الطرق لمدة أسبوعين آخرين، بالإضافة إلى اتباع نفس كل الإجراءات الاحترازية وغلق المقاهى والمطاعم وتعليق حركة الطيران الدولى لنفس المدة واستمرار غلق الجامعات والمدارس لنفس المدة وتخفيض العمل فى الهيئات والشركات لنفس المدة.
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