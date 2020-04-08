مد حظر التجول حتى 23 أبريل واستمرار تعليق رحلات الطيران.. فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه لولا كل قرارات الإصلاح الاقتصادى لم نكن نستطيع مواجهة أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى استمرار تطبيق نفس كل الإجراءات التى سبق اتخاذها لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل .



