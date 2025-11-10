قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أجواء احتفالية أمام مدرسة الفاروق عمر مع وصول المرشح محمد أبو العينين لمتابعة الانتخابات
مدبولي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025
مدبولي: باكتمال غرفتي البرلمان يبدأ التعاون الفاعل بين الحكومة والنواب
موعد مباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين والقناة المجانية الناقلة
إصابة مستشار في تصادم سيارته بميكروباص أثناء توجهه للجنته الانتخابية بأسوان
توافد الناخبين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بأسوان.. شاهد
جوارديولا يعترف: محمد صلاح كان «كابوسا».. وأوقفته بـ4 لاعبين
مدرسة العقيد عامر عبدالمقصود الابتدائية المشاركة بالدقي.. الشباب يتصدر مشهد الانتخابات البرلمانية
شاهد.. إقبال الناخبين على الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات النواب بمطروح
بعد تألقه في القمة.. أمير هشام يطرح سؤالا مثيرا للجماهير بشأن زيزو
وصول 57 ألف نازح من دارفور إلى الدبة شمال السودان
أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ثلاث برونزيات ترفع اسم مصر في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

جامعة القناة تفوز
جامعة القناة تفوز
الإسماعيلية انجي هيبة

تألقت البطلة المصرية نورا عصام حلمي عبد الباري محمد، الطالبة بالمستوى الثالث شعبة التدريب الرياضي بكلية علوم الرياضة، بحصد ثلاث ميداليات برونزية ضمن منافسات رفع الأثقال لوزن 58 كجم بدورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة، المقامة حاليًا في بوليفارد رياض سيتي بالعاصمة السعودية الرياض، في إنجاز رياضي مشرّف يعكس تميّز طلاب جامعة قناة السويس وقدرتهم على المنافسة في المحافل الدولية.


وجاءت الميداليات الثلاث على النحو التالي:
برونزية الخطف برفع وزن 83 كجم،
وبرونزية النتر (الكلين) برفع وزن 106 كجم،
وبرونزية المجموع بإجمالي 189 كجم، لترفع البطلة المصرية رصيد البعثة الوطنية وتعزز حضورها في المنافسات الدولية.

وتقام دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر 2025، بمشاركة 57 دولة إسلامية، وتُعد من أهم البطولات التي تجمع نخبة من الرياضيين بهدف تعزيز روح التنافس وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن ما حققته الطالبة نورا عصام يمثل مصدر فخر واعتزاز للجامعة، ويجسد ما توليه الجامعة من دعم ورعاية للطلاب الموهوبين رياضيًا، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تؤكد قدرة طلاب الجامعة على التميز في البطولات الإقليمية والدولية، ومواصلة رفع اسم مصر في المحافل الرياضية الكبرى.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على توفير البيئة الداعمة للطلاب الرياضيين من خلال البرامج الأكاديمية والتدريبية التي توازن بين الدراسة والاحتراف الرياضي، مؤكدًا استمرار تقديم كل أوجه الدعم للطلاب المتفوقين.

كما أوضح الدكتور ماجد العزازي عميد كلية علوم الرياضة، أن هذا النجاح يعكس جودة البرامج التدريبية والعملية التي تقدمها الكلية، مشيرًا إلى أن الطالبة نورا تعد نموذجًا يُحتذى به في الإصرار والاجتهاد وقوة الإرادة، وأن الكلية ستواصل تبني المواهب الرياضية وصقلها علميًا ومهاريًا.

وأشار الدكتور أحمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، إلى أن مشاركة الطلاب في البطولات الدولية تأتي ضمن استراتيجية الجامعة لدعم النشاط الرياضي كجزء أساسي من بناء شخصية الطالب، مؤكدًا أن النتائج المشرفة مثل هذه تمثل حافزًا قويًا لاستمرار تطوير البرامج والأنشطة الرياضية داخل الجامعة.

وتواصل جامعة قناة السويس دعم أبطالها الرياضيين، تأكيدًا لدورها في إعداد جيل واعٍ قادر على التميز في مختلف المجالات، ويمثل مصر تمثيلًا مشرفًا في المحافل الإقليمية والدولية.

الإسماعيلية اخبار جامعة قناة السويس جامعة قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر طبي.. الفنان اسماعيل الليثي حالته حرجة وغير مستقرة لليوم الثالث

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

شوبير

من غير هاردلك.. شوبير يوجه رسالة لعمرو أديب

زيزو

لقطة ليست جيدة.. حمادة عبد اللطيف يهاجم زيزو بعد عدم مصافحة نائب رئيس الزمالك

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شيكابالا

شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: الفريق معمول غلط

ياسر جلال

والدي حكى لي.. ياسر جلال يوضح حقيقة تصريحاته في مهرجان وهران بالجزائر

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

ترشيحاتنا

زحام أمام اللجان بالاسكندرية

طوابير وزحام.. توافد الناخبين علي لجان الاقتراع بالإسكندرية (بالصور)

صورة موضوعية

انطلاق التصويت في لجان الغردقة بانتخابات مجلس النواب وسط إقبال من الناخبين

لجان انتخابات ارشيفيه

محافظ الوادي الجديد: انتظام فتح لجان انتخابات مجلس النواب في موعدها بكافة مراكز المحافظة

بالصور

أجواء احتفالية أمام مدرسة الفاروق عمر مع وصول المرشح محمد أبو العينين لمتابعة الانتخابات

حضور لافت للمرشح محمد أبو العينين أمام مدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم وسط تزايد الإقبال في انتخابات مجلس النواب
حضور لافت للمرشح محمد أبو العينين أمام مدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم وسط تزايد الإقبال في انتخابات مجلس النواب
حضور لافت للمرشح محمد أبو العينين أمام مدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم وسط تزايد الإقبال في انتخابات مجلس النواب

مشهد إنساني بمدرسة أبو الهول بالجيزة.. شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في الانتخابات

مشهد إنساني بالجيزة شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب
مشهد إنساني بالجيزة شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب
مشهد إنساني بالجيزة شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب

انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين على مدرسة محمود عمر بالرماية

انتخابات مجلس نواب 2025….توافد الناخبين في مدرسة محمود عمر
انتخابات مجلس نواب 2025….توافد الناخبين في مدرسة محمود عمر
انتخابات مجلس نواب 2025….توافد الناخبين في مدرسة محمود عمر

شباب وسيدات .. إقبال المواطنين على مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالجيزة

شباب وسيدات .. اقبال المواطنين على مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود
شباب وسيدات .. اقبال المواطنين على مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود
شباب وسيدات .. اقبال المواطنين على مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود

فيديو

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

رسالة مي عمر لآن الرفاعي

"انتي الضهر اللي بيرجعله مهما حصل".. مي عمر تساند ٱن الرفاعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد