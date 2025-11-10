ثلاث برونزيات ترفع اسم مصر في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

تألقت البطلة المصرية نورا عصام حلمي عبد الباري محمد، الطالبة بالمستوى الثالث شعبة التدريب الرياضي بكلية علوم الرياضة، بحصد ثلاث ميداليات برونزية ضمن منافسات رفع الأثقال لوزن 58 كجم بدورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة، المقامة حاليًا في بوليفارد رياض سيتي بالعاصمة السعودية الرياض، في إنجاز رياضي مشرّف يعكس تميّز طلاب جامعة قناة السويس وقدرتهم على المنافسة في المحافل الدولية.



وجاءت الميداليات الثلاث على النحو التالي:

برونزية الخطف برفع وزن 83 كجم،

وبرونزية النتر (الكلين) برفع وزن 106 كجم،

وبرونزية المجموع بإجمالي 189 كجم، لترفع البطلة المصرية رصيد البعثة الوطنية وتعزز حضورها في المنافسات الدولية.

وتقام دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر 2025، بمشاركة 57 دولة إسلامية، وتُعد من أهم البطولات التي تجمع نخبة من الرياضيين بهدف تعزيز روح التنافس وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن ما حققته الطالبة نورا عصام يمثل مصدر فخر واعتزاز للجامعة، ويجسد ما توليه الجامعة من دعم ورعاية للطلاب الموهوبين رياضيًا، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تؤكد قدرة طلاب الجامعة على التميز في البطولات الإقليمية والدولية، ومواصلة رفع اسم مصر في المحافل الرياضية الكبرى.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على توفير البيئة الداعمة للطلاب الرياضيين من خلال البرامج الأكاديمية والتدريبية التي توازن بين الدراسة والاحتراف الرياضي، مؤكدًا استمرار تقديم كل أوجه الدعم للطلاب المتفوقين.

كما أوضح الدكتور ماجد العزازي عميد كلية علوم الرياضة، أن هذا النجاح يعكس جودة البرامج التدريبية والعملية التي تقدمها الكلية، مشيرًا إلى أن الطالبة نورا تعد نموذجًا يُحتذى به في الإصرار والاجتهاد وقوة الإرادة، وأن الكلية ستواصل تبني المواهب الرياضية وصقلها علميًا ومهاريًا.

وأشار الدكتور أحمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، إلى أن مشاركة الطلاب في البطولات الدولية تأتي ضمن استراتيجية الجامعة لدعم النشاط الرياضي كجزء أساسي من بناء شخصية الطالب، مؤكدًا أن النتائج المشرفة مثل هذه تمثل حافزًا قويًا لاستمرار تطوير البرامج والأنشطة الرياضية داخل الجامعة.

وتواصل جامعة قناة السويس دعم أبطالها الرياضيين، تأكيدًا لدورها في إعداد جيل واعٍ قادر على التميز في مختلف المجالات، ويمثل مصر تمثيلًا مشرفًا في المحافل الإقليمية والدولية.