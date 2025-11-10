محافظ الوادي الجديد: انتظام فتح لجان انتخابات مجلس النواب في موعدها بكافة مراكز المحافظة

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتظام فتح لجان انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ في تمام التاسعة من صباح اليوم الأول بجميع اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة البالغ عددها لجنتين عامتين و ٦٠ لجنةً فرعية، وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية؛ لتوفير بيئة آمنة وميسرة تمكن الناخبين من أداء واجبهم بسهولة ويسر.

وشدّد المحافظ على متابعة سير اللجان على مدار الساعة وتذليل أي عقبات تواجه السادة القائمين على العملية الانتخابية والناخبين، و التنسيق بين غرف العمليات المركزية والفرعية بالمراكز، وتوفير كافة التجهيزات اللوجيستية داخل وخارج مقار اللجان، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين و مندوبيهم باللجان؛ لضمان الالتزام بضوابط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.