محافظات

انطلاق التصويت في لجان الغردقة بانتخابات مجلس النواب وسط إقبال من الناخبين

ابراهيم جادالله

انطلقت صباح اليوم الإثنين عمليات التصويت في لجان مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، في إطار انتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، وإقبال متدرج من الناخبين في الساعات الأولى من فتح أبواب اللجان.

وتوافد المواطنون على 39 لجنة انتخابية بمدينة الغردقة ورأس غارب( الدائرة الأولى)، التي تشكل أكبر نصيب من إجمالي الناخبين بالمحافظة، حيث بلغ عدد من يحق لهم التصويت بها نحو 307 228 ناخباً، من إجمالي 607 336 ناخباً في المحافظة.

شهدت مقار اللجان تواجداً مكثفاً لقوات الأمن لتأمين العملية الانتخابية، إلى جانب فرق تنظيمية لإرشاد الناخبين وتيسير عملية الدخول والتصويت، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وقد أنهت المحافظة استعداداتها لانطلاق التصويت من خلال أعمال التعقيم والتطهير داخل وخارج اللجان، ضمن الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المواطنين.

ويُنافس في دائرة البحر الأحمر عدة مرشحين على مقاعد مجلس النواب، حيث تتوزع قوائم وأفراد بمختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين، وسط متابعة دقيقة من الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نزاهة وسير العملية الانتخابية في أجواء ديمقراطية.

