الحكومة: اقتطاع 20 % مرتبات الوزراء لمدة 3 أشهر لدعم المتضررين

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه قرر استمرار فرض حظر التجوال بالكامل من تعليق حركة الطيران واستمرار غلق الجامعات والمدارس وتخفيض عدد العمالة في كافة قطاعات الدولة لمدة أسبوعين وحتى يوم 23 ابريل، ولكن من 6 صباحا وحتى 8 مساء بدلا من 7 مساء.





وقرر رئيس الوزراء مع كافة الوزراء اقتطاع 20 % من رواتبهم لمدة 3 أشهر لدعم المتضررين.





وأضاف أن عدد الإصابات بفيروس كورونا سيزيد خلال الفترة القادمة ولكن يجب أن تكون الزيادة في نفس المعدلات ولا تقفز هذه الإصابات مثلما يحدث في الدول الآخرى.





وطالب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المواطنين تجنيب مصر السيناريوهات التي حدثت في العديد من الدول نتيجة فيروس كورونا. وقال إنه يراهن على التزام المواطنين بالإجراءات حتى نخرج بأقل خسائر الممكنة سواء في الأرواح أو على الاقتصاد.





وأضاف أنه لولا إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية ، ما كنا قادرين على





وقال إننا جميعا ندعوا الله أن يحمينا من هذا الفيروس الفتاك ، مناشدا المواطنين بتطبيق كل القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة وعدم الاستخفاف بهذه الإجراءات حتى لا نلقى مصير العديد من الدول.





وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء، أنه تم بحث جهود الدولة والسيناريوهات المقبل، ووجه مدبولي الشكر لكل أجهزة الدولة والأطقم الطبية والصحية التي تمثل خط الدفاع الأول لمكافحة المرض ومنع انتشاره.





وأضاف مدبولي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن القوات المسلحة مسخرة تماما كعادتها لخدمة أبناء الوطن بكافة إداراتها، بالتعاون مع الأجهزة المدنية والقطاع الخاص ووزارة الداخلية.





وقال إن كلمة الرئيس أمس حملت رسائل مهمة ، بينها أن مصر لا تزال في الحدود الآمنة بالنسبة للفيروس وذلك نتيجة الإجراءات الاستباقية والاحترازية ، فضلا عن التزام المواطن المصري بتطبيق القرارات وهو المعيار المهم للغاية والذي ساعد على الحد من انتشار المرض.





وطالب المواطنين بالاستمرار في الالتزام بالتباعد وتنفيذ طلبات الحكومة حتى نحد من انتشار الفيروس.





وقال إننا جميعا ندعوا الله أن يحمينا من هذا الفيروس الفتاك ، مناشدا المواطنين بتطبيق كل القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة وعدم الاستخفاف بهذه الإجراءات حتى لا نلقى مصير العديد من الدول.





استعرض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عددا من الاجراءات، التي اتخذتها الحكومة الفترة الماضية لمجابهة فيروس كورونا المستجد وعدم انتشار في البلاد وأكد أن هذه القرارات من شأنها الحفاظ على حياة المواطنين.





كان رئيس الوزراء قد أصدر عدة قرارات تضمنت بأنه اعتبارًا من الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولي توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.