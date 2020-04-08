رئيس الوزراء يناشد المواطنين تجنب التزاحم خلال المناسبات الدينية المقبلة.. فيديو

طالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المواطنين تجنب التزاحم خلال المناسبات الدينية المقبلة، واحترام كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وأكد مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المعيار الأهم هو التزام المواطن بتطبيق كل الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، مضيفا أننا نراهن على التزام المواطن وتطبيق إجراءات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.





وأوضح رئيس الوزراء أن اعداد المصابين بفيروس كورونا حتى الآن مشابهة لكافة السيناريوهات الموضوعة منذ شهر مضى، منوها إلى أن أعداد مصابي كورونا مرتبطة بإلتزام المواطن بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .





كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي اليوم استمرار حظر حركة المواطنين وتعليق المطارات لمدة أسبوعين لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وتعديل موعد بداية حظر الحركة المواطنين ليكون في الثامنة بدلا من السابعة مساء .



