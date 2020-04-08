الحكومة البريطانية تكشف حقيقة مواصلة جونسون العمل من المستشفى

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أن حالة رئيس الوزراء، بوريس جونسون مستقر، مؤكدا أنه يتفاعل إيجابا مع العلاج ومعنوياته عالية؛ وذلك بعد نقله للعناية المركزة عقب تدهور صحته بسبب فيروس كورونا المستجد.









وأوضحت الحكومة البريطانية أن جونسون لا يعمل من المستشفى لكنه يتواصل مع فريقه عندما يحتاج لذلك.









قال وزير الدولة في وزارة الصحة البريطانية إدوارد أرجار، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون قضى ليلة ثانية في العناية المركزة وكان في حالة مستقرة بعد تلقيه علاجا بالأكسجين بعد إصابته بفيروس كورونا.









وقال أرجار، بحسب صحيفة (التليجراف) البريطانية ، "إن رئيس الوزراء في حالة مستقرة ..تلقى علاجا بالأكسجين في وقت سابق لكنه ليس موضوعا على جهاز تنفس صناعي".









ونُقل جونسون (55 عاما) إلى مستشفى سانت توماس في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد الماضي ؛ بعد استمرار أعراض فيروس كورونا عليه ، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والسعال لأكثر من عشرة أيام؛ إلا أن حالته تدهورت يوم الاثنين المنقضي وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة.