AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الحكومة البريطانية تكشف حقيقة مواصلة جونسون العمل من المستشفى

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:25 م
الحكومة البريطانية
الحكومة البريطانية تكشف حقيقة مواصلة جونسون العمل من المستشف
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أن حالة رئيس الوزراء، بوريس جونسون مستقر، مؤكدا أنه يتفاعل إيجابا مع العلاج ومعنوياته عالية؛ وذلك بعد نقله للعناية المركزة عقب تدهور صحته بسبب فيروس كورونا المستجد.


وأوضحت الحكومة البريطانية أن جونسون لا يعمل من المستشفى لكنه يتواصل مع فريقه عندما يحتاج لذلك.


 قال وزير الدولة في وزارة الصحة البريطانية إدوارد أرجار، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون قضى ليلة ثانية في العناية المركزة وكان في حالة مستقرة بعد تلقيه علاجا بالأكسجين بعد إصابته بفيروس كورونا.


وقال أرجار، بحسب صحيفة (التليجراف) البريطانية ، "إن رئيس الوزراء في حالة مستقرة ..تلقى علاجا بالأكسجين في وقت سابق لكنه ليس موضوعا على جهاز تنفس صناعي".


ونُقل جونسون (55 عاما) إلى مستشفى سانت توماس في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد الماضي ؛ بعد استمرار أعراض فيروس كورونا عليه ، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والسعال لأكثر من عشرة أيام؛ إلا أن حالته تدهورت يوم الاثنين المنقضي وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقل رئيس وزراء بريطانيا إلى العناية المركزة يهوي بالجنيه الإسترليني

أول تعليق إسرائيلي على دخول جونسون غرفة العناية المركزة

أول تعليق من ماكرون على دخول رئيس وزراء بريطانيا العناية المركزة

أول تعليق من وزير خارجية بريطانيا بعد توليه مهام بوريس جونسون عقب نقله إلى العناية المركزة

نتنياهو يصلي من أجل شفاء جونسون

ترامب يعلق على نقل جونسون للعناية المركزة

ترشيحاتنا

استقالة وزير البحرية الأمريكي وفضيحة حاملة الطائرات الموبوءة بـ كورونا.. التفاصيل كاملة

شاهد.. دفن زعيم إفريقي داخل سيارة مرسيدس.. صور

مقلق جدا.. بيان مهم من منظمة الصحة العالمية بشأن وباء كورونا

وفاة حالة بـ كورونا.. ماذا يحدث داخل مستشفى أسوان الجامعي؟

5 لاعبين على أعتاب الزمالك.. خالد الغندور يكشف أسماءهم

بدون تكلفة.. حيلة سحرية تخلصك من دهون حوامل البوتاجاز فى ثوانِ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خالف توقعات الأطباء.. شاهد لحظة الاحتفال بشفاء مريض عمره 84 عاما من كورونا

بشرى سارة.. هانى الناظر يكشف مفاجأة عن علاج فيروس كورونا

أعرف الحقيقة.. هل يوجد فرق بين السعال الجاف والرطب لتحديد الإصابة بفيروس كورونا؟